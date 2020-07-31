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Кафе в городском саду начинает работать уже завтра, и для него придумали название - «Теремок»

31.07.2020 14:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Хорошая новость для тех, кто ждал, когда же заработает новый объект в городском саду! Напомним, постройка возводилась по эскизу 1925 года.

Кафе в городском саду начинает работать уже завтра, и для него придумали название - «Теремок»

Уже в эту субботу кафе «Теремок» распахнет свои двери для первых посетителей.

Режим работы: с 12.00 до 21.00

Выходной: понедельник, вторник

Санитарный день: 1-я среда каждого месяца

 
Теги: Новости
 
 
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  Хорошая новость для тех, кто ждал, когда же заработает новый объект в городском саду! Напомним, постройка возводилась по эскизу 1925 года. Уже в эту субботу кафе...
 
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