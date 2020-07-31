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На российско-белорусской границе на трассе Е30/М1 образовались очереди

31.07.2020 14:40 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: tut.by

В Пограничном управлении ФСБ России по Смоленской области подтвердили, что регистрируют данные о белорусах при въезде и выезде.

Напомним, в минувшую среду в Беларуси были задержаны 33 гражданина России,  которых белорусская сторона подозревает в причастности к ЧВК Вагнера и намерении дестабилизировать ситуацию в Беларуси накануне выборов.

Белорусские власти заявили о намерении усилить контроль на границах в связи с инцидентом.

Впрочем, пока стало известно об усилении контроля со стороны России. Так, на границе между странами на трассе Е30/М1 образовались длинные очереди из легковых и грузовых автомобилей, сообщает Tut.by. Паспортные данные граждан, намеревающихся пересечь границу, вносятся в компьютер. «Мы регистрируем перемещения граждан Беларуси при въезде и выезде из Российской Федерации», — подтвердили в Пограничном управлении ФСБ России по Смоленской области, сославшись на полученный приказ.

 
 
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В Пограничном управлении ФСБ России по Смоленской области подтвердили, что регистрируют данные о белорусах при въезде и выезде.
 
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