На российско-белорусской границе на трассе Е30/М1 образовались очереди

Источник материала: Ежедневник

фото: tut.by

В Пограничном управлении ФСБ России по Смоленской области подтвердили, что регистрируют данные о белорусах при въезде и выезде.

Напомним, в минувшую среду в Беларуси были задержаны 33 гражданина России, которых белорусская сторона подозревает в причастности к ЧВК Вагнера и намерении дестабилизировать ситуацию в Беларуси накануне выборов.

Белорусские власти заявили о намерении усилить контроль на границах в связи с инцидентом.

Впрочем, пока стало известно об усилении контроля со стороны России. Так, на границе между странами на трассе Е30/М1 образовались длинные очереди из легковых и грузовых автомобилей, сообщает Tut.by . Паспортные данные граждан, намеревающихся пересечь границу, вносятся в компьютер. «Мы регистрируем перемещения граждан Беларуси при въезде и выезде из Российской Федерации», — подтвердили в Пограничном управлении ФСБ России по Смоленской области, сославшись на полученный приказ.