|
На российско-белорусской границе на трассе Е30/М1 образовались очереди
31.07.2020 14:40 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: tut.by
В Пограничном управлении ФСБ России по Смоленской области подтвердили, что регистрируют данные о белорусах при въезде и выезде.
Напомним, в минувшую среду в Беларуси были задержаны 33 гражданина России, которых белорусская сторона подозревает в причастности к ЧВК Вагнера и намерении дестабилизировать ситуацию в Беларуси накануне выборов.
Белорусские власти заявили о намерении усилить контроль на границах в связи с инцидентом.
Впрочем, пока стало известно об усилении контроля со стороны России. Так, на границе между странами на трассе Е30/М1 образовались длинные очереди из легковых и грузовых автомобилей, сообщает
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Пограничном управлении ФСБ России по Смоленской области подтвердили, что регистрируют данные о белорусах при въезде и выезде.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)