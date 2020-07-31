Источник материала: Новости Волковыска

Физические лица в Беларуси набрали кредитов на сумму 15,087 млрд рублей. За первый месяц лета эта цифра выросла на 151,9 млн рублей. Такая информация содержится в статистическом бюллетене Национального банка.

В сравнении с аналогичной датой прошлого года долги беларусов перед банками увеличились на 2,5 млрд рублей.

Физлица задолжали банкам 15,056 млрд рублей и 12,7 млн долларов.

Размер задолженности населения по потребительским кредитам за июнь увеличился на 6,4 млн рублей до 5,7 млрд рублей. В сравнении с аналогичной датой прошлого года прирост составил 845,5 млн рублей.

Задолженность по кредитам на финансирование недвижимости в июне увеличилась на 146,7 млн рублей до 9,29 млрд рублей. В сравнении с 1 июля 2019 года она увеличилась на 1,57 млрд рублей.

Размер просроченной задолженности населения за июнь вырос на 1,9 млн рублей. Она достигла 45,2 млн рублей по состоянию на 1 июля, что на 11,6 млн рублей больше, чем год назад.

Напомним, что уже более 10 лет в Беларуси запрещено валютное кредитование населения. Поэтому на сегодня подавляющее большинство кредитов представлено рублевыми. Доля рублевых инструментов к 1 июля 2020-го составила 99,8%.