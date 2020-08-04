Университеты Бреста назвали самые популярные у абитуриентов специальности

Источник материала: Виртуальный Брест

Университеты Бреста назвали востребованные у абитуриентов специальности, сообщает корреспондент БЕЛТА.





Университеты Брестской области этим летом планируют зачислить на первый курс около 4,2 тыс. человек. Из них более 1,3 тыс. абитуриентов намерен принять один из крупнейших вузов региона - Брестский государственный технический университет. На бюджетную форму там предполагается зачислить 492 человека. "Конкурс у нас состоялся абсолютно на все специальности. Самый высокий - на "логистику": 6 человек на место. В принципе, на экономическом факультете проходной балл начинается от 313", - отметила ответственный секретарь приемной комиссии БрГТУ Наталья Винник.

Востребованной оказалась возобновленная специальность "экспертиза и управление недвижимостью" на строительном факультете: на семь бюджетных мест подано 22 заявления.

"Зачисления на бюджет проводятся в два этапа: 5 и 11 (кто сдает внутренние экзамены) августа. Сейчас продолжается прием документов на платную форму. Пока немноголюдно. Основной поток ожидаем после зачисления на бюджет", - пояснила Наталья Винник. На обучение на платной основе БрГТУ планирует принять 832 человека.

Старейший вуз области - Брестский госуниверситет имени А.С.Пушкина - зарезервировал для абитуриентов 496 бесплатных места. "На бюджете конкурс состоялся на всех специальностях. На дневном отделении он самый высокий на специальность "логопедия" - 5,6 человек на место. Вторую позицию занимает "психология" - 5,2, третью - "история, политология" - 3,8", - рассказала ответственный секретарь университета Анжела Саиди. На платную форму вуз планирует зачислить 597 юношей и девушек.

В университете имени А.С.Пушкина отмечают, что особенностью этой вступительной кампании стало большое число отличников, дипломантов, призеров различных олимпиад. "К нам решили поступать 23 человека, окончивших школу с золотой или серебряной медалью, а также обладатели дипломов о среднем специальном образовании с отличием. Еще 17 абитуриентов будут зачислены без вступительных испытаний по собеседованию на факультеты педагогической направленности. Это выпускники педагогических классов, получившие рекомендации школ", - добавила Анжела Саиди. Среди поступающих на факультет физического воспитания много выпускников училищ олимпийского резерва, победителей и призеров чемпионатов страны, Олимпийских дней молодежи.