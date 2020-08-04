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Университеты Бреста назвали самые популярные у абитуриентов специальности

04.08.2020 12:40 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Университеты Бреста назвали востребованные у абитуриентов специальности, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Университеты Бреста назвали самые популярные у абитуриентов специальности

Университеты Брестской области этим летом планируют зачислить на первый курс около 4,2 тыс. человек. Из них более 1,3 тыс. абитуриентов намерен принять один из крупнейших вузов региона - Брестский государственный технический университет. На бюджетную форму там предполагается зачислить 492 человека. "Конкурс у нас состоялся абсолютно на все специальности. Самый высокий - на "логистику": 6 человек на место. В принципе, на экономическом факультете проходной балл начинается от 313", - отметила ответственный секретарь приемной комиссии БрГТУ Наталья Винник.

Востребованной оказалась возобновленная специальность "экспертиза и управление недвижимостью" на строительном факультете: на семь бюджетных мест подано 22 заявления.

"Зачисления на бюджет проводятся в два этапа: 5 и 11 (кто сдает внутренние экзамены) августа. Сейчас продолжается прием документов на платную форму. Пока немноголюдно. Основной поток ожидаем после зачисления на бюджет", - пояснила Наталья Винник. На обучение на платной основе БрГТУ планирует принять 832 человека.

Старейший вуз области - Брестский госуниверситет имени А.С.Пушкина - зарезервировал для абитуриентов 496 бесплатных места. "На бюджете конкурс состоялся на всех специальностях. На дневном отделении он самый высокий на специальность "логопедия" - 5,6 человек на место. Вторую позицию занимает "психология" - 5,2, третью - "история, политология" - 3,8", - рассказала ответственный секретарь университета Анжела Саиди. На платную форму вуз планирует зачислить 597 юношей и девушек.

В университете имени А.С.Пушкина отмечают, что особенностью этой вступительной кампании стало большое число отличников, дипломантов, призеров различных олимпиад. "К нам решили поступать 23 человека, окончивших школу с золотой или серебряной медалью, а также обладатели дипломов о среднем специальном образовании с отличием. Еще 17 абитуриентов будут зачислены без вступительных испытаний по собеседованию на факультеты педагогической направленности. Это выпускники педагогических классов, получившие рекомендации школ", - добавила Анжела Саиди. Среди поступающих на факультет физического воспитания много выпускников училищ олимпийского резерва, победителей и призеров чемпионатов страны, Олимпийских дней молодежи.

 
Теги: Брест
 
 
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  Университеты Бреста назвали востребованные у абитуриентов специальности, сообщает корреспондент БЕЛТА. Университеты Брестской области этим летом планируют...
 
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