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Акты законодательства пересмотрят на соответствие новым КоАП и ПИКоАП

06.08.2020 14:26 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Беларуси проводится работа по пересмотру актов Совмина, подчиненных ему республиканских органов госуправления, местных исполнительных и распорядительных органов для исключения из них устаревших или чрезмерных бюрократических требований, несоблюдение которых влечет административную ответственность и иные негативные последствия. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Минюста.

Акты законодательства пересмотрят на соответствие новым КоАП и ПИКоАП

Предложения о различных проблемных аспектах практического применения этих актов законодательства принимаются от граждан и организаций. Работа ведется для комплексного совершенствования законодательства и в развитие новых Кодекса об административных правонарушениях и Процессуально-исполнительного кодекса об административных правонарушениях.

Полученные материалы будут проанализированы и учтены при подготовке проектов постановлений правительства и соответствующих актов республиканских органов государственного управления и местных исполнительных и распорядительных органов.

Изучать предложения будут заинтересованные госорганы по отраслевой компетенции. Координирует работу Министерство юстиции.

Предложения можно направлять до 15 августа 2020 года в виде сообщений в специальной теме на Правовом форуме Беларуси.

 
 
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  В Беларуси проводится работа по пересмотру актов Совмина, подчиненных ему республиканских органов госуправления, местных исполнительных и распорядительных...
 
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