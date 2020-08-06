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Акты законодательства пересмотрят на соответствие новым КоАП и ПИКоАП
06.08.2020 14:26 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В Беларуси проводится работа по пересмотру актов Совмина, подчиненных ему республиканских органов госуправления, местных исполнительных и распорядительных органов для исключения из них устаревших или чрезмерных бюрократических требований, несоблюдение которых влечет административную ответственность и иные негативные последствия. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Минюста.
Предложения о различных проблемных аспектах практического применения этих актов законодательства принимаются от граждан и организаций. Работа ведется для комплексного совершенствования законодательства и в развитие новых Кодекса об административных правонарушениях и Процессуально-исполнительного кодекса об административных правонарушениях.
Полученные материалы будут проанализированы и учтены при подготовке проектов постановлений
Изучать предложения будут заинтересованные госорганы по отраслевой компетенции. Координирует работу Министерство юстиции.
Предложения можно направлять до 15 августа 2020 года в виде сообщений в специальной теме на Правовом форуме Беларуси.
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В Беларуси проводится работа по пересмотру актов Совмина, подчиненных ему республиканских органов госуправления, местных исполнительных и распорядительных...
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