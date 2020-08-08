Источник материала: Новости Волковыска

Экс-глава ПВТ Валерий Цепкало и ресторатор Вадим Прокопьев создали фонд помощи пострадавшим от политических репрессий. Об этом Цепкало рассказал в интервью ОГП-ТВ.

— В Украине мы создали фонд помощи пострадавшим от политических репрессий. Его цель – поддержать членов избирательных комиссий, которые откажутся фальсифицировать выборы и публично расскажут белорусской общественности о реальных результатах выборов на своих участках. Это могут быть учителя, завучи, чиновники невысокого уровня, которые могут пострадать из-за своей позиции. Им может грозить непродление контракта. И задача фонда — оказать таким людям юридическую помощь, финансовую поддержку, а также помочь в трудоустройстве в странах-соседях, — рассказал Валерий Цепкало.

По его словам, в фонд уже начали поступать средства от бизнесменов белорусского происхождения, которые находятся в России. Также ожидаются поступление денег из Польши.