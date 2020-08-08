Прямые линии проходят в исполкомах по всей Беларуси

Источник материала: ОНТ

Внести предложение по благоустройству района и разобраться с наболевшими вопросами. По любому поводу сегодня можно напрямую связаться с представителями власти.

Как всегда, по субботам, прямые линии проходят в исполкомах по всей стране. Звонков ждут с 9:00 до 12:00. Проблемы с транспортом, ремонт дорог, трудоустройство, начисление надбавок и пенсий – все обращения берут на контроль. Долго ждать не придётся – в течение месяца вопрос должен быть решён.

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