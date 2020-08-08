Выборы президента: ЦИК работает в новых условиях

Источник материала: ОНТ

Традиционно этот день становится своеобразным информационным марафоном. Свежие данные о явке избирателей, вопросы, возникающие по ходу голосования – всё это адресуем первым лицам Центральной избирательной комиссии.

В ЦИКе всё спокойно, несмотря на градус самой избирательной кампании. Во-первых, вся основная работа здесь ведётся за закрытыми дверями. А во-вторых, пандемия сказалась не только на организации самого избирательного процесса, но и на работе журналистов. Не будет большого пресс-центра, который традиционно разворачивали в день выборов. Туда аккредитовывались десятки, а то и сотни наших коллег. Получать информацию из Центризбиркома им придётся на расстоянии. Будут стримы с заявлениями главы ЦИКа Лидии Ермошиной. Ну, а нам предоставляется уникальная по сегодняшним меркам возможность узнавать свежие данные из первых уст. В новых условиях предстоит работать и наблюдателям. В основной день голосования на каждый участок допустят не более пяти наблюдателей. Всего же аккредитовано более 48 тыс. национальных и почти 2,5 сотни международных. Это дипломатический корпус и миссия СНГ. Из оргвопросов: выборы признают состоявшимися после того, как проголосуют более половины избирателей. В списках, к слову, почти 6 900 000 человек. После закрытия участков ровно в 20:00 голоса будут подсчитывать на протяжении нескольких часов. Как показывает практика, предварительные итоги становятся известны после полуночи. Ну, а утром понедельника глава Центризбиркома соберёт пресс-конференцию, чтобы представить уточнённую информацию – она, как правило, если и меняется, то незначительно. Это скорее корректировки. Телеканал ОНТ будет следить за всем происходящим – и в ЦИКе, и за его пределами.

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