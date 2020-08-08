ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Калинковичах проходит акция «Вместе за Беларусь!»

08.08.2020 — Разное | Калiнкавiцкiя навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Калiнкавiцкiя навiны

В Калинковичах проходит акция «Вместе за Беларусь!»

Большой спортивно-развлекательный праздник развернулся в городском парке культуры и отдыха в рамках республиканской акции «Вместе за Беларусь!»

С   утра здесь оживленно и достаточно многолюдно.

В Калинковичах проходит акция «Вместе за Беларусь!»
Для юных калинковичан стартовал конкурс рисунков на асфальте «Калинковичи + Спорт = Дружба».

Прошел  турнир по мини-футболу, после него для спортивных калинковичан организованы состязания по стритболу.

В Калинковичах проходит акция «Вместе за Беларусь!»

В Калинковичах проходит акция «Вместе за Беларусь!»

Яркий момент сегодняшнего праздника — показательные выступления спортсменов отделений «Каратэ» и «Велоспорт».

В Калинковичах проходит акция «Вместе за Беларусь!»

В Калинковичах проходит акция «Вместе за Беларусь!»

В Калинковичах проходит акция «Вместе за Беларусь!»

Несмотря на юный возраст, многие из ребят уже являются не просто участниками, а призерами и победителями престижных республиканских и международных турниров.

В Калинковичах проходит акция «Вместе за Беларусь!»

Кстати,  всех любителей велоспорта организаторы акции предлагают принять участие в веселом семейном празднике и посоревноваться в этом виде спорта.

Кроме этого, в течение дня на территории городского парка для всех желающих пройдут различные спортивные игры — спортландии и эстафеты, соревнования по дартсу, шахматам и шашкам, а также стрельбе из шуточной рогатки.

В Калинковичах проходит акция «Вместе за Беларусь!»

В Калинковичах проходит акция «Вместе за Беларусь!»

В Калинковичах проходит акция «Вместе за Беларусь!»

Для всех гостей праздника работает тир и аттракционы.

В Калинковичах проходит акция «Вместе за Беларусь!»

Соревнования продолжаются, а те, кто уже слишком разгорячился, остужаются в  парковом фонтане.

В Калинковичах проходит акция «Вместе за Беларусь!»

С 18.00 на городской площади работают торговые ряды и детские аттракционы, выставки-продажи и интерактивные площадки.

В Калинковичах проходит акция «Вместе за Беларусь!»

В Калинковичах проходит акция «Вместе за Беларусь!»

В Калинковичах проходит акция «Вместе за Беларусь!»

В Калинковичах проходит акция «Вместе за Беларусь!»

В Калинковичах проходит акция «Вместе за Беларусь!»

В Калинковичах проходит акция «Вместе за Беларусь!»

В Калинковичах проходит акция «Вместе за Беларусь!»

В Калинковичах проходит акция «Вместе за Беларусь!»

В Калинковичах проходит акция «Вместе за Беларусь!»

В Калинковичах проходит акция «Вместе за Беларусь!»

В Калинковичах проходит акция «Вместе за Беларусь!»

 

В Калинковичах проходит акция «Вместе за Беларусь!»

А в 19.00 акция продолжилась детской праздничной программой «Кутачак майго дзяцінства» с участием воспитанников школ искусств района.

В Калинковичах проходит акция «Вместе за Беларусь!»

В Калинковичах проходит акция «Вместе за Беларусь!»

В Калинковичах проходит акция «Вместе за Беларусь!»

В Калинковичах проходит акция «Вместе за Беларусь!»

В Калинковичах проходит акция «Вместе за Беларусь!»

В Калинковичах проходит акция «Вместе за Беларусь!»

В Калинковичах проходит акция «Вместе за Беларусь!»
 В Калинковичах проходит акция «Вместе за Беларусь!»

В 20.00 на городской площади начинается тематический концерт «О, Беларусь, краіна родная». Свой вокальный талант калинковичанам дарят народный ансамбль народной песни «Карагод», вокальный ансамбль «Альва», Андрей Смерчинский, Андрей Зубко, Виолетта Гайкевич, Елизавета Тихиня и другие.

В Калинковичах проходит акция «Вместе за Беларусь!»

В Калинковичах проходит акция «Вместе за Беларусь!»

В Калинковичах проходит акция «Вместе за Беларусь!»

В Калинковичах проходит акция «Вместе за Беларусь!»

В Калинковичах проходит акция «Вместе за Беларусь!»

В Калинковичах проходит акция «Вместе за Беларусь!»

В Калинковичах проходит акция «Вместе за Беларусь!»

В Калинковичах проходит акция «Вместе за Беларусь!»

В Калинковичах проходит акция «Вместе за Беларусь!»

В Калинковичах проходит акция «Вместе за Беларусь!»

В Калинковичах проходит акция «Вместе за Беларусь!»

В Калинковичах проходит акция «Вместе за Беларусь!»

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Большой спортивно-развлекательный праздник развернулся в городском парке культуры и отдыха в рамках республиканской акции «Вместе за Беларусь!» С   утра здесь
 
Новости дня
Новости разные
 
Мининформ начал раздавать предупреждения и даже заблокировал один из сайтов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

07.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
08.08.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика