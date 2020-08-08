В Калинковичах проходит акция «Вместе за Беларусь!»

Источник материала: Калiнкавiцкiя навiны





Большой спортивно-развлекательный праздник развернулся в городском парке культуры и отдыха в рамках республиканской акции «Вместе за Беларусь!»

С утра здесь оживленно и достаточно многолюдно.



Для юных калинковичан стартовал конкурс рисунков на асфальте «Калинковичи + Спорт = Дружба».

Прошел турнир по мини-футболу, после него для спортивных калинковичан организованы состязания по стритболу.









Яркий момент сегодняшнего праздника — показательные выступления спортсменов отделений «Каратэ» и «Велоспорт».













Несмотря на юный возраст, многие из ребят уже являются не просто участниками, а призерами и победителями престижных республиканских и международных турниров.





Кстати, всех любителей велоспорта организаторы акции предлагают принять участие в веселом семейном празднике и посоревноваться в этом виде спорта.

Кроме этого, в течение дня на территории городского парка для всех желающих пройдут различные спортивные игры — спортландии и эстафеты, соревнования по дартсу, шахматам и шашкам, а также стрельбе из шуточной рогатки.













Для всех гостей праздника работает тир и аттракционы.





Соревнования продолжаются, а те, кто уже слишком разгорячился, остужаются в парковом фонтане.





С 18.00 на городской площади работают торговые ряды и детские аттракционы, выставки-продажи и интерактивные площадки.

















































А в 19.00 акция продолжилась детской праздничной программой «Кутачак майго дзяцінства» с участием воспитанников школ искусств района.































В 20.00 на городской площади начинается тематический концерт «О, Беларусь, краіна родная». Свой вокальный талант калинковичанам дарят народный ансамбль народной песни «Карагод», вокальный ансамбль «Альва», Андрей Смерчинский, Андрей Зубко, Виолетта Гайкевич, Елизавета Тихиня и другие.















































