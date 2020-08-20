В Могилеве мужчина перегородил дорогу легковому авто

Источник материала: ОНТ

Могилеве мужчина перегородил дорогу легковому авто" class="one-news__figure-img">

Не все протесты, как мы видим, заканчиваются спокойно. Нередко случаются инциденты, в которых страдают люди. Так, накануне в Могилеве от действий демонстрантов пострадал водитель и его пассажиры.

В центре города мужчина перегородил дорогу легковому автомобилю. В этот момент прямо у проезжей части проходил митинг. Люди ринулись с остановленной машине и стали стучать по ней. Очевидцы вызвали милицию. Сейчас проводится проверка.

Митинг был несанкционированным – организаторам официально предоставили другую площадку. Но они проигнорировали предупреждение могилевской прокуратуры. Кроме того, участники митинга мешали движению общественного транспорта, переходили дорогу на «красный свет».

Технику часто используют демонстранты в своих целях – не думая о безопасности людей. В ночь на 11 августа в Минске произошел вооруженный захват грузовика. Машина техпомощи выехала из троллейбусного парка к станции метро «Спортивная», чтобы эвакуировать неисправный транспорт. Вместе с водителем в кабине были еще двое работников. Угрожая предметом, похожим на пистолет, мужчины из толпы отобрали грузовик и заблокировали им движение.

Одного из злоумышленников задержали: это 28-летний житель Минской области. Он уже дает признательные показания. Подозреваемый под стражей. Личности остальных устанавливаются. За угон автомобиля с угрозой насилия, а также за участие в массовых беспорядках нарушителям грозит лишение свободы.

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