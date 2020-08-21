Военные проведут комплексные учения на гродненском направлении

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 21 авг – Sputnik. Комплексные учения на гродненском направлении пройдут с 28 по 31 августа, сообщила в пятницу пресс-служба министерства обороны.

"Для проведения комплексного тактического учения создана сводная группировка войск, в состав которой входят воздушно-десантные, мотострелковые, танковые, артиллерийские подразделения, а также расчеты беспилотных летательных комплексов и радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении.

Уточняется, что несколько вертолетов будут перебазированы с аэродрома Мачулищи на аэродром Лида. На 174-м учебном полигоне ВВС и в ПВО "Доманово" зенитные ракетные артиллерийские дивизионы выполнят боевые стрельбы из зенитного пушечного ракетного комплекса "Тунгуска".

"Для обеспечения действий сводной группировки парашютно-десантный батальон 103 ОВДБР совершил марш в назначенный район и приступил к отработке вопросов ведения контрдиверсионных действий", - добавили в пресс-службе.

Мероприятие будет проходить под руководством командующего войсками Западного оперативного командования. Тема учений - "Подготовка и ведение оборонительных и специальных действий на тактическом направлении".

Ранее глава Минобороны Беларуси Виктор Хренин заявил о вмешательстве во внутренние дела страны и предложил провести комплексные тактические учения с войсками западного оперативного командования на гродненском тактическом направлении. Инициативу одобрил Александр Лукашенко.

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