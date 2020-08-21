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Снопков рассказал, что приведет к девальвации
Источник материала: Myfin
«Не как член правительства, а как гражданин, как человек, могу порекомендовать всем, кто читает подобного рода заявления, и вообще кто интересуется экономикой государства, экстраполировать это на семью, потому что все, что происходит в государстве, в обществе, происходит в семье. И наоборот. Те же причинно-следственные связи. Вывод: ничего из того, что сказано в телеграм-каналах об экономической диверсии, не минет каждого. Это никоим образом не повлияет только на провластные структуры, только на государственные предприятия. Это повлияет на каждого человека», - подчеркнул Николай Снопков.
«Пример этого - призыв к действиям, которые приведут к девальвации. Что такое
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