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Снопков рассказал, что приведет к девальвации

21.08.2020 14:23 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Николай Снопков. Источник фото: government.by

«Не как член правительства, а как гражданин, как человек, могу порекомендовать всем, кто читает подобного рода заявления, и вообще кто интересуется экономикой государства, экстраполировать это на семью, потому что все, что происходит в государстве, в обществе, происходит в семье. И наоборот. Те же причинно-следственные связи. Вывод: ничего из того, что сказано в телеграм-каналах об экономической диверсии, не минет каждого. Это никоим образом не повлияет только на провластные структуры, только на государственные предприятия. Это повлияет на каждого человека», - подчеркнул Николай Снопков.

«Пример этого - призыв к действиям, которые приведут к девальвации. Что такое девальвация, мы все знаем. Беднее станет каждый гражданин», - сказал первый вице-премьер, цитирует его слова TUT.BY. Видеозапись комментария опубликована пресс-секретарем правительства Александрой Исаевой в сети Facebook.

 
 
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Первый вице-премьер Николай Снопков прокомментировал появившиеся в сети призывы не покупать белорусские товары, не платить налоги и затягивать с оплатой поставок...
 
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