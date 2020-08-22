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Футболисты испанской «Севильи» стали победителями Лиги Европы
Источник материала: ОНТ
Футболисты испанской «Севильи» стали победителями Лиги Европы. В финале турнира они обыграли итальянский «Интер».
Встреча, прошедшая в немецком Кёльне, завершилась со счетом — 3:2. У победителей дубль сделал Люк де Йонг (12-я и 33-я минуты). А вот решающий мяч «Интер» забил себе сам. Автогол Ромелу Лукаку надолго запомнится лучшему бомбардиру турнира. И даже то, что ранее в этой игре форвард с пенальти поразил ворота «Севильи», служит для него слабым утешением. Еще один гол у «Интера» провел Диего Годин. «Севилья» выиграла Лигу Европы в шестой раз в истории.
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Футболисты испанской «Севильи» стали победителями Лиги Европы. В финале турнира они обыграли итальянский «Интер». Встреча, прошедшая в немецком Кёльне,...
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