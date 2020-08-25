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Доллар подорожал до 2,7 рубля. Какие курсы валют установили банки

25.08.2020 10:01 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В обменниках продолжают расти курсы валют. При этом во многих обменниках и отделениях банков по-прежнему отмечает нехватка валюты. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие курсы валют установили банки.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Выше всего сейчас курс продажи банком доллара — 2,7 рубля (Технобанк), а ниже всего — 2,645 рубля (Абсолютбанк). Уточним, что в разных обменниках одного банка могут отличатся курсы одной и той же валюты. 

Выгоднее всего сейчас сдавать американскую валюту в Белгазпромбанк, Абсолютбанк, Белорусский народный банк, Технобанк, Идея Банк — 2,615 рубля.

Самый высокий сейчас курс продажи банком евро — 3,16 рубля (Банк Решение), а ниже всего — 3,1 рубля (Банк Дабрабыт).

Выгоднее всего сейчас сдавать евро в Абсолютбанке и Технобанке — 3,08 рубля.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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В обменниках продолжают расти курсы валют. При этом во многих обменниках и отделениях банков по-прежнему отмечает нехватка валюты. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие курсы...
 
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