Доллар подорожал до 2,7 рубля. Какие курсы валют установили банки

Источник материала: Tut.by

В обменниках продолжают расти курсы валют. При этом во многих обменниках и отделениях банков по-прежнему отмечает нехватка валюты. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие курсы валют установили банки.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Выше всего сейчас курс продажи банком доллара — 2,7 рубля (Технобанк), а ниже всего — 2,645 рубля (Абсолютбанк). Уточним, что в разных обменниках одного банка могут отличатся курсы одной и той же валюты.

Выгоднее всего сейчас сдавать американскую валюту в Белгазпромбанк, Абсолютбанк, Белорусский народный банк, Технобанк, Идея Банк — 2,615 рубля.

Самый высокий сейчас курс продажи банком евро — 3,16 рубля (Банк Решение), а ниже всего — 3,1 рубля (Банк Дабрабыт).

Выгоднее всего сейчас сдавать евро в Абсолютбанке и Технобанке — 3,08 рубля.