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И снова в школу. Собрали список гаджетов, которые могут понадобиться там

25.08.2020 13:51 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Первое сентября подступает. И еще не ясно, кто волнуется перед началом нового учебного года больше — родители или их дети. Сложнее всего первоклашкам (и их предкам, если ребенок первый в семье): всем нужно пережить стресс, которым сопровождается переход на очередной «уровень» жизни. Немного упростим процесс и расскажем, какие девайсы могут пригодиться на данном этапе.

Важно отметить, что любые электронные гаджеты вызывают интерес у юной аудитории. По этой причине обладатели чего-то покруче могут стать центром внимания (и не всегда это идет на пользу). На самом деле на первых порах можно вполне обойтись и без них. Тем более что учителя по-разному относятся к принесенной электронике: одни гаджеты разрешены, другие же оказываются под запретом.

Связь: мобильный телефон, смартфон, детские умные часы

Очевидно, что только в далеком прошлом ребенок, уходя в школу, на время своего пребывания в ней оказывался как минимум на полдня отрезан от родителей. То же касается и «пойду погуляю во дворе». Теперь так не работает, нужно чуть больше контроля — и вот варианты.

Для тех, кто помладше, подойдут детские умные часы. Во-первых, в отличие от смартфонов, они меньше отвлекают чадо от уроков и общения. Во-вторых, они позволяют связаться с родителями и не потерять ребенка из виду (точнее, знать, где он находится).

И снова в школу. Собрали список гаджетов, которые могут понадобиться там
Фото: Threatpost

Желательно, чтобы умные часы поддерживали голосовую связь, отправку SMS, имели встроенный GPS (для обеспечения полной независимости от смартфона), а также емкий аккумулятор, которого хватает на пару дней работы. И обязательно читайте отзывы других владельцев — это позволит собрать необходимую информацию о слабостях и достоинствах устройств.

Некоторые часы позволяют с помощью приложения на родительском смартфоне задавать «зоны безопасности», в которой находится ребенок (двор дома, например). Если ребенок покидает отмеченную территорию, родителям приходит уведомление. Есть часы с датчиком снятия, практически во всех имеется кнопка SOS для экстренных случаев — навороты появляются с ростом цены. Но придется мириться с тем, что даже в относительно дорогих, но все-таки детских часах GPS работает с большой погрешностью — иногда в сотни метров.

Умные часы Elari Kidphone Fresh (красный)
11 отзывов
детские часы-телефон, поддержка Android/iOS, шагомер, время работы: 3 суток
127 р.
15 предложений
Умные часы Elari KidPhone 4G (черный)
14 отзывов
детские часы-телефон, поддержка Android/iOS, экран TFT 1.3" (240x240, сенсорный), шагомер, пульсометр
203 р.
12 предложений
Умные часы LeeFine Q23 (розовый)
15 отзывов
детские часы-телефон, поддержка Android/iOS, экран TFT 1.44" (240x240, сенсорный), время работы: 3 суток
129 р.
2 предложения
Умные часы Wonlex GW1000s (черный/серебристый)
3 отзыва
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155 р.
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Больше детских умных часов в Каталоге Onliner

С мобильниками и смартфонами все немного проще.

Во-первых, в некоторых школах приносить их в классы не рекомендуется или напрямую запрещено. Такая практика, к слову, принята во многих странах мира — сдавать телефоны учителю или при входе в учебное заведение.

Во-вторых, для связи достаточно обычного мобильника — смартфон, по крайней мере в начальных классах — это излишество. Телефон прочнее любого смартфона, его потеря или поломка не так ударит по карману. Мы бы рекомендовали выбрать что-нибудь защищенное и нетяжелое: и выглядит круто, и уронить можно. Однако никто не мешает выбрать «совсем обычный» телефон, но в какой-нибудь веселой расцветке.

Мобильный телефон Nokia 3310 Dual SIM (красный)
19 отзывов
Nokia Series 30+, экран 2.4" TFT (240x320), флэш-память 16 Мб, карты памяти, камера 2 Мп, аккумулятор 1200 мАч, 2 SIM
156 р.
10 предложений
Мобильный телефон TeXet TM-530R
экран 2.4" IPS (240x320), карты памяти, аккумулятор 3500 мАч, 2 SIM
113 р.
10 предложений
Мобильный телефон TeXet TM-D428 (черный)
экран 2.4" TFT (240x320), карты памяти, аккумулятор 4000 мАч, 2 SIM
61,31 р.
10 предложений
Мобильный телефон BQ-Mobile BQ-2819 Tank Quattro (камуфляж)
экран 2.8" TFT (240x320), ОЗУ 32 Мб, флэш-память 32 Мб, карты памяти, камера 0.3 Мп, аккумулятор 2500 мАч, 4 SIM
76,60 р.
11 предложений
Обычные мобильники в Каталоге Onliner

Для детей постарше можно все же присмотреть смартфон: в определенном возрасте без него, к сожалению, можно стать белой вороной. В данном случае все упирается в бюджет. При выборе стоит ориентироваться на самые свежие модели (желательно текущего года), популярных брендов, с 2 ГБ и более оперативной памяти, 32 ГБ встроенной и батарейкой емкостью от 3000 мА·ч. Кстати, среди недорогих можно без проблем найти безрамочные модели, а не устаревшие «телевизоры».

Уроки: электронная книга, планшет, ноутбук

Многие учебники для начальной и средней школы можно загрузить из интернета, обширная база имеется на Национальном образовательном портале. Электронные версии позволяют разгрузить обычно увесистый рюкзак школьника. Одновременно важно, чтобы электронные книги не были в диковинку для учителя (не исключено, что в некоторых учебных заведениях ратуют за бумажную «классику»). В любом случае дома при подготовке никто не мешает пользоваться именно электронными книгами.

И снова в школу. Собрали список гаджетов, которые могут понадобиться там

При выборе читалки нужно обратить внимание на перечень поддерживаемых форматов файлов (белорусские учебники обычно представляют собой PDF-файлы). Если электронная книга не поддерживает какие-то из форматов, можно воспользоваться конвертером файлов — онлайновым или для компьютера. Некоторые книги (например, Kindle) поддерживают отправку файлов по электронной почте — это удобно, так как не требуется искать кабель, достаточно подключения к сети.

Популярной диагональю остаются 6 дюймов, разрешение 600×800 характерно для самых базовых и дешевых моделей (чем выше, тем лучше, но не критично для чтения). Подсветка добавляет комфорта, если читать при слабом свете, но съедает батарейку. И наконец, встречаются модели без сенсорного экрана (перелистывать страницы нужно посредством нажатия на кнопки).

Электронная книга PocketBook 616
16 отзывов
экран 6" E-Ink Carta HD, монохромный, 758 x 1024, с подсветкой, память 8 Гб, карты памяти
312 р.
13 предложений
Электронная книга Amazon Kindle Paperwhite 2018 8GB (черный)
8 отзывов
экран 6" E-Ink Carta, монохромный, 1072 x 1448, сенсорный, с подсветкой, память 8 Гб, Wi-Fi
419 р.
7 предложений
Электронная книга Amazon Kindle 2019 8GB (черный)
3 отзыва
экран 6" E-Ink Pearl, монохромный, 600 x 800, сенсорный, с подсветкой, память 8 Гб, Wi-Fi
325 р.
9 предложений
Электронная книга PocketBook Touch Lux 4 (черный)
8 отзывов
экран 6" E-Ink Carta, монохромный, 758 x 1024, сенсорный, с подсветкой, память 8 Гб, карты памяти, Wi-Fi
372 р.
15 предложений
Больше электронных книг в Каталоге Onliner

Планшеты находятся где-то посередине между электронными книгами и ноутбуками. Читать книжки на планшете мы не рекомендуем: яркий экран — это лишняя нагрузка на глаза. За пару часов перед сном смотреть в активные экраны электронных устройств (планшеты, мониторы, телевизоры) и вовсе не рекомендуется — как взрослым, так и детям.

У планшетов менее продолжительное время автономной работы, но куда больше возможностей. Вопрос в том, нужны ли они для учебы. Объективно, для учебы и работы могут подойти разве что дорогие трансформеры или планшеты, к которым можно подключить клавиатуру, а также работающие на Windows.

Планшет Lenovo M10 FHD Plus TB-X606X 64GB LTE ZA5V0083UA (серый)
6 отзывов
10.3" IPS (1920x1200), Android, MediaTek Helio P22T, ОЗУ 4 ГБ, флэш-память 64 ГБ, LTE, цвет серый
665 р.
13 предложений
Планшет Huawei MatePad 10.4" BAH3-L09 64GB LTE (полночный серый)
3 отзыва
10.4" IPS (2000x1200), Android, Hisilicon Kirin 810, ОЗУ 4 ГБ, флэш-память 64 ГБ, LTE, цвет темно-синий
719 р.
7 предложений
Планшет Samsung Galaxy Tab A10.1 (2019) LTE 2GB/32GB (черный)
19 отзывов
10.1" (1920x1200), Android, Exynos 7904, ОЗУ 2 ГБ, флэш-память 32 ГБ, LTE, цвет черный
610 р.
19 предложений
Планшеты в Каталоге Onliner

И наконец, ноутбук или компьютер. В начальной школе они вряд ли понадобятся, а вот позже — наверняка: это инструмент не только для учебы, но и для общения.

Развлечения, фан

Будем честными: бороться с играми смысла нет, но можно мягко направлять ребенка на правильный путь (попросить не злоупотреблять).

И снова в школу. Собрали список гаджетов, которые могут понадобиться там

Вот-вот выйдут консоли нового поколения, но на старте они будут стоить заоблачных денег (хотя кто знает). Поэтому выбор остается прежним: PlayStation 4 или Xbox One X в разных модификациях. Выбор связан исключительно с библиотеками игр: все зависит от эксклюзивов для той или иной платформы — какие вам нравятся, на те и ориентируйтесь.

Игровая приставка Sony PlayStation 4 Slim 500GB (черный)
88 отзывов
500 ГБ, разрешение игр - Full HD (1080p), поддержка HDR, в комплекте нет игр
775 р.
4 предложения
Игровая приставка Sony PlayStation 4 Pro 1TB (черный)
68 отзывов
1 ТБ, разрешение игр - QHD (1440p), поддержка HDR, в комплекте нет игр
1070 р.
5 предложений
Игровая приставка Sony PlayStation 5
825 ГБ, разрешение игр - 4K UHD (2160p), поддержка HDR, в комплекте нет игр
Скоро в продаже
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Добавим еще пару необычных штук

Детский рюкзак — с виду почти обычный, одно отделение, карман для ноутбука, мягкие регулируемые лямки. «Фишка» — в LED-экране, который питается от заряжаемого аккумулятора внутри. Подключаться к экрану можно по Wi-Fi. Бесполезно, но весело и привлекает внимание.

Веселая беспроводная колонка JBL JR Pop — басы такая не прокачает, но звук выдает вполне приемлемый. Ребенок наверняка будет рад такой мелочи (особенно если у него есть смартфон, к которой можно подключить колонку).

И снова в школу. Собрали список гаджетов, которые могут понадобиться там

Когда уставший ребенок притопает из школы, это наверняка поднимет ему настроение (да и не только ребенку). Мы об умной лампочке, которая умеет менять цвета.

И снова в школу. Собрали список гаджетов, которые могут понадобиться там

Графический планшет для порисовать. Признанным брендом является Wacom, который мы и рекомендуем, но можно сэкономить и выбрать что-нибудь покрупнее и попроще.

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Первое сентября подступает. И еще не ясно, кто волнуется перед началом нового учебного года больше — родители или их дети. Сложнее всего первоклашкам (и их предкам,...
 
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