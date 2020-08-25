И снова в школу. Собрали список гаджетов, которые могут понадобиться там

Источник материала: Onliner Первое сентября подступает. И еще не ясно, кто волнуется перед началом нового учебного года больше — родители или их дети. Сложнее всего первоклашкам (и их предкам, если ребенок первый в семье): всем нужно пережить стресс, которым сопровождается переход на очередной «уровень» жизни. Немного упростим процесс и расскажем, какие девайсы могут пригодиться на данном этапе.

Важно отметить, что любые электронные гаджеты вызывают интерес у юной аудитории. По этой причине обладатели чего-то покруче могут стать центром внимания (и не всегда это идет на пользу). На самом деле на первых порах можно вполне обойтись и без них. Тем более что учителя по-разному относятся к принесенной электронике: одни гаджеты разрешены, другие же оказываются под запретом.

Очевидно, что только в далеком прошлом ребенок, уходя в школу, на время своего пребывания в ней оказывался как минимум на полдня отрезан от родителей. То же касается и «пойду погуляю во дворе». Теперь так не работает, нужно чуть больше контроля — и вот варианты.

Для тех, кто помладше, подойдут детские умные часы. Во-первых, в отличие от смартфонов, они меньше отвлекают чадо от уроков и общения. Во-вторых, они позволяют связаться с родителями и не потерять ребенка из виду (точнее, знать, где он находится).



Фото: Threatpost

Желательно, чтобы умные часы поддерживали голосовую связь, отправку SMS, имели встроенный GPS (для обеспечения полной независимости от смартфона), а также емкий аккумулятор, которого хватает на пару дней работы. И обязательно читайте отзывы других владельцев — это позволит собрать необходимую информацию о слабостях и достоинствах устройств.

Некоторые часы позволяют с помощью приложения на родительском смартфоне задавать «зоны безопасности», в которой находится ребенок (двор дома, например). Если ребенок покидает отмеченную территорию, родителям приходит уведомление. Есть часы с датчиком снятия, практически во всех имеется кнопка SOS для экстренных случаев — навороты появляются с ростом цены. Но придется мириться с тем, что даже в относительно дорогих, но все-таки детских часах GPS работает с большой погрешностью — иногда в сотни метров.

С мобильниками и смартфонами все немного проще.

Во-первых, в некоторых школах приносить их в классы не рекомендуется или напрямую запрещено. Такая практика, к слову, принята во многих странах мира — сдавать телефоны учителю или при входе в учебное заведение.

Во-вторых, для связи достаточно обычного мобильника — смартфон, по крайней мере в начальных классах — это излишество. Телефон прочнее любого смартфона, его потеря или поломка не так ударит по карману. Мы бы рекомендовали выбрать что-нибудь защищенное и нетяжелое: и выглядит круто, и уронить можно. Однако никто не мешает выбрать «совсем обычный» телефон, но в какой-нибудь веселой расцветке.

Для детей постарше можно все же присмотреть смартфон: в определенном возрасте без него, к сожалению, можно стать белой вороной. В данном случае все упирается в бюджет. При выборе стоит ориентироваться на самые свежие модели (желательно текущего года), популярных брендов, с 2 ГБ и более оперативной памяти, 32 ГБ встроенной и батарейкой емкостью от 3000 мА·ч. Кстати, среди недорогих можно без проблем найти безрамочные модели, а не устаревшие «телевизоры».

Многие учебники для начальной и средней школы можно загрузить из интернета, обширная база имеется на Национальном образовательном портале. Электронные версии позволяют разгрузить обычно увесистый рюкзак школьника. Одновременно важно, чтобы электронные книги не были в диковинку для учителя (не исключено, что в некоторых учебных заведениях ратуют за бумажную «классику»). В любом случае дома при подготовке никто не мешает пользоваться именно электронными книгами.





При выборе читалки нужно обратить внимание на перечень поддерживаемых форматов файлов (белорусские учебники обычно представляют собой PDF-файлы ). Если электронная книга не поддерживает какие-то из форматов, можно воспользоваться конвертером файлов — онлайновым или для компьютера. Некоторые книги (например, Kindle ) поддерживают отправку файлов по электронной почте — это удобно, так как не требуется искать кабель, достаточно подключения к сети.

Популярной диагональю остаются 6 дюймов , разрешение 600×800 характерно для самых базовых и дешевых моделей (чем выше, тем лучше, но не критично для чтения). Подсветка добавляет комфорта, если читать при слабом свете, но съедает батарейку. И наконец, встречаются модели без сенсорного экрана (перелистывать страницы нужно посредством нажатия на кнопки).

Планшеты находятся где-то посередине между электронными книгами и ноутбуками. Читать книжки на планшете мы не рекомендуем: яркий экран — это лишняя нагрузка на глаза. За пару часов перед сном смотреть в активные экраны электронных устройств (планшеты, мониторы, телевизоры) и вовсе не рекомендуется — как взрослым, так и детям.

У планшетов менее продолжительное время автономной работы, но куда больше возможностей. Вопрос в том, нужны ли они для учебы. Объективно, для учебы и работы могут подойти разве что дорогие трансформеры или планшеты, к которым можно подключить клавиатуру, а также работающие на Windows .

И наконец, ноутбук или компьютер . В начальной школе они вряд ли понадобятся, а вот позже — наверняка: это инструмент не только для учебы, но и для общения.

Развлечения, фан

Будем честными: бороться с играми смысла нет, но можно мягко направлять ребенка на правильный путь (попросить не злоупотреблять).





Вот-вот выйдут консоли нового поколения, но на старте они будут стоить заоблачных денег (хотя кто знает). Поэтому выбор остается прежним: PlayStation 4 или Xbox One X в разных модификациях. Выбор связан исключительно с библиотеками игр: все зависит от эксклюзивов для той или иной платформы — какие вам нравятся, на те и ориентируйтесь.

Добавим еще пару необычных штук

Детский рюкзак — с виду почти обычный, одно отделение, карман для ноутбука, мягкие регулируемые лямки. «Фишка» — в LED-экране , который питается от заряжаемого аккумулятора внутри. Подключаться к экрану можно по Wi-Fi. Бесполезно, но весело и привлекает внимание.

Веселая беспроводная колонка JBL JR Pop — басы такая не прокачает, но звук выдает вполне приемлемый. Ребенок наверняка будет рад такой мелочи (особенно если у него есть смартфон, к которой можно подключить колонку).

Когда уставший ребенок притопает из школы, это наверняка поднимет ему настроение (да и не только ребенку). Мы об умной лампочке , которая умеет менять цвета.





Графический планшет для порисовать. Признанным брендом является Wacom , который мы и рекомендуем, но можно сэкономить и выбрать что-нибудь покрупнее и попроще.

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