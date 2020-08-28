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Обзор финансовых событий первой половины августа 2020 года

28.08.2020 10:23 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Фото: Myfin.by

Новости банковского рынка Республики Беларусь

Беларусбанк

Беларусбанк возобновил выпуск в обращение банковских платежных карточек платежной системы БЕЛКАРТ для школьников «Карта учащегося». Заявку на изготовление карточки можно оформить дистанционно на сайте банка или в Интернет-банкинге, а также при личном обращении в отделения банка.

Банк Дабрабыт: снять деньги без комиссии можно будет в еще одной сети банкоматов

Банк Дабрабыт для улучшения обслуживания держателей карточек расширяет спектр услуг благодаря новым партнерам. Так, с 17 августа 2020 года для всех личных и зарплатных карточек предоставляется бесплатное снятие без ограничений в устройствах нового банка-партнера ЗАО «РРБ-Банк».


Фото: Myfin.by

БПС-Сбербанк приостановил идентификацию кошельков Яндекс.Деньги

Причиной приостановки работы стали технические проблемы. О возобновлении работы сервиса будет сообщено дополнительно.

Банковский процессинговый центр сообщил об окончательном присоединении БЕЛКАРТ

Банковский процессинговый центр (БПЦ) сообщил о завершении реорганизации в форме присоединения к БПЦ Платежной системы БЕЛКАРТ. Данное присоединение приведет к серьезным переменам на карточном рынке Беларуси.

 
 
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Нацбанк решил не снижать ставку рефинансирования. Беларусбанк возобновляет выпуск карт для школьников. БПС-Сбербанк приостановил идентификацию кошельков...
 
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