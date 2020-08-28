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Обзор финансовых событий первой половины августа 2020 года
Источник материала: Myfin
Новости банковского рынка Республики Беларусь
Беларусбанк
Банк Дабрабыт: снять деньги без комиссии можно будет в еще одной сети банкоматов
Причиной приостановки работы стали технические проблемы. О возобновлении работы сервиса будет сообщено дополнительно.
Банковский процессинговый центр сообщил об окончательном присоединении БЕЛКАРТ
Банковский процессинговый центр (БПЦ) сообщил о завершении реорганизации в форме присоединения к БПЦ Платежной системы БЕЛКАРТ. Данное присоединение приведет к серьезным переменам на карточном рынке Беларуси.
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