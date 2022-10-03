Лукашенко призвал управленцев проявлять больше инициативы

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Александр Лукашенко назначил нового министра промышленности, глав стратегических предприятий и районных исполкомов. От управленцев президент Беларуси ждет большей инициативы. Подробнее – корреспондент телеканала «МИР 24» Полина Срибненко.

Микросхемы и полупроводники – изделия для медицинской и космической отраслей. Это производство полного цикла – от проектирования до серийного выпуска. Теперь у холдинга «Интеграл» новый руководитель. Андрей Буйневич – бывший заместитель министра промышленности.

Сфера тяжелая, проблемная, но крайне востребованная, подчеркнул Александр Лукашенко. В производство микроэлектроники готовы инвестировать и Беларусь, и Россия. После ухода западных партнеров спрос вырос.

«Мы прилично загубили на постсоветском пространстве это направление. А без него нельзя. Без него не летают ни самолеты, ни ракеты, ну ничего не работает. И слава Богу, что мы сохранили это производство. Там нужен прорыв, капитальный прорыв. Открывается глобальный рынок в нашей части. Белорусско-российский, постсоветский. Да и купят, если будет продукция хорошая, везде», – сказал глава государства.

Прорыва президент ждет и от других промышленных предприятий. А помогать им будет новый министр Александр Рогожник. Ранее он возглавлял Минский моторный завод. Занимался импортозамещением, увеличил объемы до 50 тысяч двигателей для разной техники в год. Теперь очередь за другими производителями.

«Импортозамещение у нас будет важно не только по двигателям. У нас и коробка передач, мы все покупали. Как бы ни было сложно. Если мы сейчас на нашем рынке, прежде всего постсоветском, российском, опередим конкурентов, мы будем в шоколаде», – уверен Лукашенко.

За импортозамещение отвечают и местные власти. В 12 районах теперь новые руководители. И для них задача номер один – инвестпроекты. Новые предприятия и новые рабочие места. За это спрос будет жесткий, предупредил президент.

«Не дай Бог, будет провален этот проект. Сегодня очень серьезно мы работаем с Россией по всем направлениям, по импортозамещению. Открылся необъятный рынок. Пожалуйста, включайтесь. И добавляйте. Разговоры о том, что где-то санкции, еще чего-то, не принимаются. Забудьте об этом. И вы должны видеть свой район, своих людей», – поставил задачи Лукашенко.

Еще одна зона ответственности – сельское хозяйство. Лукашенко отметил: из-за санкций в стране избыток нефтепродуктов. Это на руку аграриям: проблем с топливом не было ни в посевную, ни во время уборочной. Президент ждет достойного завершения полевых работ. И подключиться должны все – и чиновники, и молодежь.

«Мне докладывают, что у нас в средней школе запрещено привлекать школьников снимать яблоки. Или же как раньше мы помогали, занимались, – картофель, свекла и так далее. Большей дикости я представить не могу. Мы как-то пытаемся воспитать наших школьников, детей. На чем вы будете? Болтовнёй? Мы все, и вы, наверное, работали. Я-то точно. Не работали, а вкалывали», – сказал президент.

Чтобы продуктов хватило всем, стабилизационные фонды необходимо заполнить вовремя. А цены на местные овощи и фрукты не должны расти. Контроль за этим президент поручил усилить.