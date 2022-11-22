Лукашенко призвал ускорить темпы реализации белорусско-российских проектов по импортозамещению

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко призывает нарастить темпы реализации белорусско-российских проектов по импортозамещению. Каких именно, он обсудил на встрече с главой Удмуртской Республики Александром Бречаловым, передает «МИР 24».

«В этом году, когда наши так называемые партнеры ушли от нас, мы переориентировали свои возможности на рынок Российской Федерации, в том числе и по лифтам. Хотя это предприятие было сильно перегружено. Но Россия для нас в этом отношении является приоритетом. Мы многое можем. Может, не так быстро. Хотя время от нас требует увеличения скорости. Даже сегодня не деньги главное. Времени у нас совершенно мало», – сказал белорусский лидер.

С Удмуртией Беларусь будет также сотрудничать в сферах агропромышленного комплекса, медицины, транспорта. Для российской республики Беларусь – стратегический партнер, входит в тройку лидеров взаимной торговли.

«Сейчас время возможностей для наших экономик. Компетенции у предприятий Республики Беларусь и Удмуртии схожи. И мы видим даже не большой, а огромный заказ по очень многим позициям. С уверенностью можно сказать, что ближайшие два-три года рост будет кратный», – заверил Александр Бречалов.

Также завтра в Минске откроется форум-выставка «Дни Удмуртской Республики в Беларуси».