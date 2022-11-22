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Лукашенко призвал ускорить темпы реализации белорусско-российских проектов по импортозамещению
22.11.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко призывает нарастить темпы реализации белорусско-российских проектов по импортозамещению. Каких именно, он обсудил на встрече с главой Удмуртской Республики Александром Бречаловым, передает «МИР 24».
С Удмуртией Беларусь будет также сотрудничать в сферах агропромышленного комплекса, медицины, транспорта. Для российской республики Беларусь – стратегический партнер, входит в тройку лидеров взаимной торговли.
Также завтра в Минске откроется форум-выставка «Дни Удмуртской Республики в Беларуси».
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Об этом речь шла на встрече президента Беларуси с главой Удмуртской Республики Александром Бречаловым.
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