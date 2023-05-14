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О подготовке ко II Играм стран СНГ рассказали в Минспорта Беларуси

14.05.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

О подготовке ко II Играм стран СНГ рассказали в Минспорта Беларуси
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Беларуси пройдут II Игры стран СНГ, указ об этом подписал Александр Лукашенко. Документ устанавливает ряд льгот для участников и волонтеров, в том числе безвизовый въезд в страну и бесплатный проезд в общественном транспорте. Состязания по 20 видам спорта примут 11 городов Беларуси.

«У нас хорошая команда специалистов во всех видах спорта. У нас есть прекрасные спортивные объекты, которые мы сегодня только дошлифовать должны под проведение мероприятия. Думаю, мы справимся со всеми необходимыми задачами», – сказал министр спорта и туризма Республики Беларусь Сергей Ковальчук.

Соревнования стартуют в начале августа. Первые Игры стран СНГ принимала Казань. Два года назад пьедестал победителей заняли сборные России, Узбекистана и Казахстана.



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Соревнования стартуют в начале августа. Состязания по 20 видам спорта примут 11 городов Беларуси.
 
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