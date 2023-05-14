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О подготовке ко II Играм стран СНГ рассказали в Минспорта Беларуси
14.05.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси пройдут
Соревнования стартуют в начале августа. Первые Игры стран СНГ принимала Казань. Два года назад пьедестал победителей заняли сборные России, Узбекистана и Казахстана.
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Соревнования стартуют в начале августа. Состязания по 20 видам спорта примут 11 городов Беларуси.
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