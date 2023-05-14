О подготовке ко II Играм стран СНГ рассказали в Минспорта Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси пройдут II Игры стран СНГ , указ об этом подписал Александр Лукашенко. Документ устанавливает ряд льгот для участников и волонтеров, в том числе безвизовый въезд в страну и бесплатный проезд в общественном транспорте. Состязания по 20 видам спорта примут 11 городов Беларуси.