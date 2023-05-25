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Роботы заменят людей на фермах Союзного государства

25.05.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Роботы заменят людей на фермах Союзного государства
 МТРК «Мир»

В животноводческих комплексах Союзного государства людей заменят роботы. Парламентарии Беларуси и России обсудили реализацию совместной программы, сообщает «МИР 24».

Техника будет доить, кормить, лечить животных. Подобные роботизированные системы уже применяют на фермах. Раньше их ввозили из-за рубежа. Ученые двух стран уже разработали собственные аналоги.

«Отечественная техника в полтора-два раза дешевле. Это новейшие технологии, это движение вперед, мы удешевляем продукцию и удешевляем само оборудование. Наша продукция становится конкурентоспособной и при продвижении в третьи страны», – отметил председатель комиссии по аграрным вопросам Парламентского собрания Союза Беларуси и России Николай Шевчук.

С помощью новых систем ученые рассчитывают увеличить срок выработки молока у коров, а также повысить надои.



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Техника собственной разработки вдвое дешевле импортных аналогов и конкурентоспособна на мировых рынках.
 
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