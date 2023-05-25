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Роботы заменят людей на фермах Союзного государства
25.05.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
МТРК «Мир»
В животноводческих комплексах Союзного государства людей заменят роботы. Парламентарии Беларуси и России обсудили реализацию совместной программы, сообщает «МИР 24».
Техника будет доить, кормить, лечить животных. Подобные роботизированные системы уже применяют на фермах. Раньше их ввозили из-за рубежа. Ученые двух стран уже разработали собственные аналоги.
С помощью новых систем ученые рассчитывают
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Техника собственной разработки вдвое дешевле импортных аналогов и конкурентоспособна на мировых рынках.
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