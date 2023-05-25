Роботы заменят людей на фермах Союзного государства

Источник материала: Mir24.TV Belarus

МТРК «Мир»

В животноводческих комплексах Союзного государства людей заменят роботы. Парламентарии Беларуси и России обсудили реализацию совместной программы, сообщает «МИР 24».

Техника будет доить, кормить, лечить животных. Подобные роботизированные системы уже применяют на фермах. Раньше их ввозили из-за рубежа. Ученые двух стран уже разработали собственные аналоги.

«Отечественная техника в полтора-два раза дешевле. Это новейшие технологии, это движение вперед, мы удешевляем продукцию и удешевляем само оборудование. Наша продукция становится конкурентоспособной и при продвижении в третьи страны», – отметил председатель комиссии по аграрным вопросам Парламентского собрания Союза Беларуси и России Николай Шевчук.