|
Головченко поручил максимально использовать инновационные фонды Беларуси
19.10.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Инновационные фонды Беларуси нужно использовать максимально, и сделать это нужно до конца года. Об этом заявил премьер-министр страны Роман Головченко. Итоги распределения этих средств за последние девять месяцев подвели в правительстве, передает «МИР 24».
Средства на инновационные проекты обычно распределяются по областям. В этом году их почти полностью использовали в Брестской, Могилевский, Гомельский и Гродненский регионы пока отстают.
«Самые яркие впечатления бывают от тех проектов, которые реализуются именно в районах. Например, наша мармеладная столица в Славгороде, раньше предприятий такого уровня там не было вообще. Вы не поверите, как довольны местные власти относительно того, что такой проект там реализовался. Сразу экспорт», – отметил председатель Государственного комитета по науке и технологиям Сергей Шлычков.
Проекты, которые финансируются из инновационных фондов Беларуси, должны получить прибыль четко по бизнес-плану, затем заплатить налог государству. Так и пополняются эти резервы.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Итоги распределения этих средств за последние девять месяцев подвели в правительстве.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)