Головченко поручил максимально использовать инновационные фонды Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Инновационные фонды Беларуси нужно использовать максимально, и сделать это нужно до конца года. Об этом заявил премьер-министр страны Роман Головченко. Итоги распределения этих средств за последние девять месяцев подвели в правительстве, передает «МИР 24».



Головченко назвал ситуацию с инновационными фондами неидеальной. Регионы использовали деньги лишь на 40%. Их тратят на развитие проектов в области здравоохранения, машиностроения, биотехнологий, пищевой промышленности.

«Мероприятия в сфере цифровизации ни у одного из регионов не вышли на стадию реализации, в связи с чем есть определенный риск неосвоения этих средств. В условиях санкционного давления республиканский централизованный и местные инновационные фонды являются одним из важнейших финансовых источников для создания новых производств», – отметил премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко.

Средства на инновационные проекты обычно распределяются по областям. В этом году их почти полностью использовали в Брестской, Могилевский, Гомельский и Гродненский регионы пока отстают.

«Самые яркие впечатления бывают от тех проектов, которые реализуются именно в районах. Например, наша мармеладная столица в Славгороде, раньше предприятий такого уровня там не было вообще. Вы не поверите, как довольны местные власти относительно того, что такой проект там реализовался. Сразу экспорт», – отметил председатель Государственного комитета по науке и технологиям Сергей Шлычков.

Проекты, которые финансируются из инновационных фондов Беларуси, должны получить прибыль четко по бизнес-плану, затем заплатить налог государству. Так и пополняются эти резервы.