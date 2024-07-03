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Сердар Бердымухамедов поздравил Александра Лукашенко с Днем Независимости Беларуси
03.07.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов направил от имени народа и правительства страны, а также от себя лично сердечные поздравления и наилучшие пожелания президенту Республики Беларусь Александру Лукашенко и всему дружественному народу страны по случаю Дня Независимости Беларуси.
В послании глава государства отметил, что туркмено-белорусские отношения, основанные на принципах равноправия, взаимного уважения и доверия, будут и впредь неуклонно развиваться и укрепляться в интересах обоих народов.
Кроме того, лидер Туркменистана адресовал Александру Лукашенко пожелания крепкого здоровья и счастья, а народу Республики Беларусь – мира, благополучия и процветания, сообщает TDH.
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В послании глава государства отметил, что отношения между странами будут развиваться и укрепляться в интересах обоих народов.
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