Сердар Бердымухамедов поздравил Александра Лукашенко с Днем Независимости Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов направил от имени народа и правительства страны, а также от себя лично сердечные поздравления и наилучшие пожелания президенту Республики Беларусь Александру Лукашенко и всему дружественному народу страны по случаю Дня Независимости Беларуси.

В послании глава государства отметил, что туркмено-белорусские отношения, основанные на принципах равноправия, взаимного уважения и доверия, будут и впредь неуклонно развиваться и укрепляться в интересах обоих народов.

Кроме того, лидер Туркменистана адресовал Александру Лукашенко пожелания крепкого здоровья и счастья, а народу Республики Беларусь – мира, благополучия и процветания, сообщает TDH.