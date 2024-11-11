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Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Азербайджан
11.11.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Азербайджан. Борт белорусского лидера приземлился в международном аэропорту «Гейдар Алиев», передает «МИР 24».
У Александра Лукашенко запланированы переговоры с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым. В Баку у президента Беларуси насыщенная программа. Он примет участие во
Это уже второй визит Александра Лукашенко в Баку за год. В мае лидеры стран обсуждали торгово-экономическое сотрудничество. Тогда разработали 12 направлений по продвижению взаимоотношений.
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Белорусский лидер примет участие во Всемирном саммите по борьбе с изменением климата.
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