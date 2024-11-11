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Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Азербайджан

11.11.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Азербайджан
 Фото: Официальный сайт президента Республики Беларусь

Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Азербайджан. Борт белорусского лидера приземлился в международном аэропорту «Гейдар Алиев», передает «МИР 24».

У Александра Лукашенко запланированы переговоры с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым. В Баку у президента Беларуси насыщенная программа. Он примет участие во Всемирном саммите по борьбе с изменением климата. Это форум под эгидой ООН. Пресс-служба главы белорусского государства сообщает, что в своем выступлении Лукашенко сделает акценты на мерах реагирования на климатические вызовы. А также проведет встречи с зарубежными коллегами.

Это уже второй визит Александра Лукашенко в Баку за год. В мае лидеры стран обсуждали торгово-экономическое сотрудничество. Тогда разработали 12 направлений по продвижению взаимоотношений.



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Белорусский лидер примет участие во Всемирном саммите по борьбе с изменением климата.
 
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