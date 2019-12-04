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Лукашенко встречается с депутатами прежнего и нового созывов
05.12.2019 11:34 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Жестокое лоббирование странами своей экономической выгоды, торговые войны и барьеры - реальность, которая объективно усложняет нам жизнь. Но все это является и двигателем прогресса и заставляет искать новые резервы экономического роста.
Об этом заявил Александр Лукашенко на встрече с депутатами Палаты представителей и членами Совета Республики Национального собрания шестого и седьмого созывов, передает
Он отметил важность этого дня в политической жизни страны, поприветствовал депутатов и поблагодарил за работу уходящий состав депутатского корпуса.
По мнению президента, парламентские выборы в 2019 году прошли в открытой конкурентной борьбе, при большом количестве претендентов на депутатский мандат.
Новый белорусский парламент вступает в полномочия в непростой период, когда ведущие геополитические силы борются за сферы влияния. «Жестокое лоббирование странами своей экономической выгоды, торговые войны и барьеры - реальность, которая объективно усложняет нам жизнь», - заявил Лукашенко.
Но, по его мнению, все это является и двигателем прогресса, заставляет искать новые резервы экономического роста.
Задача нового парламента – сохранить преемственность экономического курса, обеспечивая устойчивое развитие суверенного белорусского государства, динамику роста экономики и благосостояния граждан.
«Благодаря Национальному собранию в нашем государстве практически с нуля создана вся система законодательства, а это гораздо сложнее, чем построить завод. Для решения новых стратегических задач, стоящих перед страной, депутаты не просто корректировали устаревшие правила и нормы советских времен, но в целом заполняли правовой вакуум», - констатировал президент.
Об отношениях с Россией и переговорах с Путиным
Лукашенко в очередной раз назвал Россию основным стратегическим партнером Беларуси, которая настроена на конструктивное взаимодействие, но на равноправных началах.
«Это партнер в экономической, политической и военной сферах. Белорусско-российское добрососедство проверено временем», - заявил Лукашенко.
Президент подчеркнул, что единственным условием Беларуси является ее суверенность, она не собирается входить в состав любого государства, даже братской России». По словам Лукашенко, «никто никогда не подпишет документы, которые нам принесут вред».
«Запомните, я не пацан, который отработал три-четыре-пять лет президентом. Мне хватило, вот так. И я не хочу перечеркнуть все, что сделал я вместе с вами, с народом – создал суверенное независимое государство, чтобы его сейчас уложить в какой-то ящик с крестом наверху и куда-то выбросить или передать. Этого при мне не будет никогда», - заявил Лукашенко.
При этом глава государства сообщил, что работа над программой действий по углублению интеграции в рамках Союзного государства и пакетом «дорожных карт», а также соглашениями по чувствительным для обеих сторон вопросам находится на завершающей стадии.
Однако не решен ряд принципиальных вопросов, в частности по газу и нефти.
(Будет дополнено)
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Жестокое лоббирование странами своей экономической выгоды, торговые войны и барьеры - реальность, которая объективно усложняет нам жизнь. Но все это является и...
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