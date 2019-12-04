Лукашенко встречается с депутатами прежнего и нового созывов

Жестокое лоббирование странами своей экономической выгоды, торговые войны и барьеры - реальность, которая объективно усложняет нам жизнь. Но все это является и двигателем прогресса и заставляет искать новые резервы экономического роста.

Об этом заявил Александр Лукашенко на встрече с депутатами Палаты представителей и членами Совета Республики Национального собрания шестого и седьмого созывов, передает БЕЛТА .

Он отметил важность этого дня в политической жизни страны, поприветствовал депутатов и поблагодарил за работу уходящий состав депутатского корпуса.

По мнению президента, парламентские выборы в 2019 году прошли в открытой конкурентной борьбе, при большом количестве претендентов на депутатский мандат.

Новый белорусский парламент вступает в полномочия в непростой период, когда ведущие геополитические силы борются за сферы влияния. «Жестокое лоббирование странами своей экономической выгоды, торговые войны и барьеры - реальность, которая объективно усложняет нам жизнь», - заявил Лукашенко.

Но, по его мнению, все это является и двигателем прогресса, заставляет искать новые резервы экономического роста.

Задача нового парламента – сохранить преемственность экономического курса, обеспечивая устойчивое развитие суверенного белорусского государства, динамику роста экономики и благосостояния граждан.

«Благодаря Национальному собранию в нашем государстве практически с нуля создана вся система законодательства, а это гораздо сложнее, чем построить завод. Для решения новых стратегических задач, стоящих перед страной, депутаты не просто корректировали устаревшие правила и нормы советских времен, но в целом заполняли правовой вакуум», - констатировал президент.

Об отношениях с Россией и переговорах с Путиным

Лукашенко в очередной раз назвал Россию основным стратегическим партнером Беларуси, которая настроена на конструктивное взаимодействие, но на равноправных началах.

«Это партнер в экономической, политической и военной сферах. Белорусско-российское добрососедство проверено временем», - заявил Лукашенко.

Президент подчеркнул, что единственным условием Беларуси является ее суверенность, она не собирается входить в состав любого государства, даже братской России». По словам Лукашенко, «никто никогда не подпишет документы, которые нам принесут вред».

«Запомните, я не пацан, который отработал три-четыре-пять лет президентом. Мне хватило, вот так. И я не хочу перечеркнуть все, что сделал я вместе с вами, с народом – создал суверенное независимое государство, чтобы его сейчас уложить в какой-то ящик с крестом наверху и куда-то выбросить или передать. Этого при мне не будет никогда», - заявил Лукашенко.

При этом глава государства сообщил, что работа над программой действий по углублению интеграции в рамках Союзного государства и пакетом «дорожных карт», а также соглашениями по чувствительным для обеих сторон вопросам находится на завершающей стадии.

Однако не решен ряд принципиальных вопросов, в частности по газу и нефти.

(Будет дополнено)