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Лукашенко назначил нового министра экономики

04.01.2020 12:16 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Министром экономики указом президента назначен Александр Червяков, работавший до этого первым заместителем министра экономики, сообщает пресс-служба президента.

Напомним, должность министра экономики оставалась вакантной после назначения Дмитрия Крутого первым вице-премьером.

«Нам надо серьезнейшим образом организовать работу Министерства экономики так, чтобы было хорошее экспертное мнение и хорошие проекты нормативных актов для развития нашей экономики, анализ должен быть серьезный», - подчеркнул Александр Лукашенко 4 янаря на встрече с Дмитрием Крутым, Игорем Сергеенко и Александром Червяковым.

По словам главы администрации президента Сергеенко, на пост министра экономики было несколько претендентов, и наиболее достойной кандидатурой «во всех отношениях» стал Александр Червяков.

Крутой отметил, что Червяков прошел хорошую школу, в частности, продолжительное время возглавлял Научно-исследовательский экономический институт Минэкономики.

Справка

Червяков родился в 1966 году в д. Бабиничи Оршанского района Витебской области. В 1988 году окончил Белорусскую государственную сельскохозяйственную академию (г. Горки Могилевской области), в 1994 году - аспирантуру БГСХА.

В 2010-2017 годах был директором ГНУ «НИЭИ Минэкономики Республики Беларусь». С января 2017-го - заместитель министра экономики Беларуси. С ноября 2018-го - первый заместитель министра экономики.

 
 
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Министром экономики указом президента назначен Александр Червяков, работавший до этого первым заместителем министра экономики,
 
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