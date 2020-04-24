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Вторые по производству говядины и четвертые по надоям на Гродненщине. На заседании Кореличского райисполкома обсудили итоги социально- экономического развития Кореличского района за первый квартал текущего года

25.04.2020 — Сельское хозяйство | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Вторые по производству говядины и четвертые по надоям на Гродненщине. На заседании Кореличского райисполкома обсудили итоги социально- экономического развития Кореличского района за первый квартал текущего года

Как отметил заместитель председателя Кореличского райисполкома Игорь Лазаревич, по итогам работы за январь-март 2020 года Кореличским районом обеспечено выполнение семи показателей прогноза социально-экономического развития Кореличского района: экспорт услуг, количество трудоустроенных граждан на вновь созданные рабочие места за счет создания новых предприятий и производств, производство валовой продукции сельского хозяйства сельскохозяйственными организациями, индекс физического объема производства промышленной  продукции, розничный товарооборот торговли через все каналы реализации, объем строительно-монтажных работ, номинальная начисленная среднемесячная заработная плата.

Однако остались невыполненными следующие показатели прогноза социально-экономического развития района: экспорт товаров и прямые иностранные инвестиции.

За январь-февраль 2020 года на экспорт поставлено товаров на сумму 379,5 тысяч долларов США или 96,1 процента % к аналогичному периоду прошлого года, что на 15,3 тыс. долларов меньше. На первый квартал 2020 года Кореличскому району доведен ключевой показатель по экспорту товаров 100,9 % к уровню 2019 года.

Импорт товаров уменьшился на 741,5 тыс. долларов или на 71,5 %, сальдо внешней торговли товарами положительное и составило 83,4 тыс. долларов, против минус 642,8 тыс. долларов за аналогичный период прошлого года.

В текущем периоде в страны СНГ поставлено товаров на сумму 375,6  тыс. долларов (99 % от общего экспорта товаров, в т.ч. в  Казахстан – 308,5 тыс. долларов) и вне СНГ – 3,9 тыс. долларов  (1 %).

На экспорт товары поставляли: ООО «Викос» на сумму  307,4 тыс. долларов (98,6% к аналогичному периоду прошлого года), ООО «НПП Ника» —  67,1 тыс. долларов (430% к аналогичному периоду прошлого года).

Вторые по производству говядины и четвертые по надоям на Гродненщине. На заседании Кореличского райисполкома обсудили итоги социально- экономического развития Кореличского района за первый квартал текущего года

Объем экспорта услуг за январь-февраль 2020 года в целом по району составил 51,7 тыс. долларов или 160,6% к аналогичному периоду прошлого года, в т. ч. по организациям, подчиненным местным исполнительным и распорядительным  органам и без ведомственной подчиненности – 38,2 тыс. долларов или 214,6% к уровню прошлого года, при прогнозе на 1 квартал 100,7%.

Увеличение объема экспорта услуг по организациям, подчиненным местным исполнительным и распорядительным органам и без ведомственной подчиненности, обеспечен за счет роста оказанных туристических услуг (+21 тыс. долларов, рост в 4,8 раза), при падении экспорта транспортных услуг на 23,6% к уровню 2019 года.

Ключевой показатель по привлечению прямых иностранных  инвестиций на чистой основе  по оперативным данным за 1 квартал 2020 г. составит 4,4 тыс. долларов,  при прогнозе на 1 квартал – 10 тыс. долларов.

Показатель не выполнен по причине того, что  ООО «Энвиенто» перенесло  сроки начала выполнения работ по строительству ветроэнергетической установки на 2 квартал 2020 года.

Количество трудоустроенных граждан  на вновь созданные рабочие места за январь-март 2020 г. должно составить не менее 6 человек, фактически трудоустроено 9 человек, в т.ч. за счет новых производств – 6 человек, новых предприятий – 3 человека.

По итогам работы за январь-март 2020 года темп роста производства валовой продукции сельского хозяйства в сопоставимых ценах составил 107,8% при доведенном задании на январь-март 2020 года 101%. Хозяйствами района произведено продукции на сумму 25,2 миллиона рублей, в том числе продукции животноводства на сумму 25,2 млн. руб.

8 хозяйств района обеспечили прирост производства валовой продукции к уровню 2019 года и выполнили доведенные задания: СПК «МАЯК-Заполье» 104,9% при задании 100,1%, ГП «Малюшичи» 107,1% при задании 100,7%, «Цирин-Агро» 106,4% при задании 102,0%, СПК «Свитязянка-2003» 107,5% при задании 104,5%,  ГП «Луки-Агро» 106,5% при задании 104,0%, СПК «Жуховичи» 105,0% при задании 101,8%, ГП «Птицефабрика «Красноармейская» 106,3% при задании 101,0%, «Царюка» 108,0%  при задании 102,7%.

Производство молока за январь-март 2020 года составило 20518 тонн или 105,9%  (плюс 1150 тонн) к уровню 2019 года, задание по производству молока выполнено на 102,4% (плюс 488,4 тонн).  Средний удой на  одну фуражную корову составил 1554  килограмма   молока, плюс 77 кг к уровню 2019 года (плюс 37 килограмм к заданию). Это четвертый результат среди 17 районов Гродненской области. Среднесуточная прибавка молока за первый квартал составила 0,846 кг.

Вторые по производству говядины и четвертые по надоям на Гродненщине. На заседании Кореличского райисполкома обсудили итоги социально- экономического развития Кореличского района за первый квартал текущего года

Положительной динамики в производстве молока за январь-март 2020 года добились СПК «Свитязянка-2003», «Жуховичи», «Маяк-Заполье», ГП «Луки-Агро», «Племзавод Кореличи», «Малюшичи», «Царюка», «Цирин-Агро». Только одно хозяйство района снизило производство молока за январь-март 2020 года к уровню 2019 года. Это государственное предприятие «Черняховский-Агро».

Реализовано молока в физическом весе на перерабатывающие предприятия за январь-март 2020 года 18051 тонна или 106,8%   к уровню 2019 года, плюс 1155 тонн к уровню 2019 года.

При этом  необходимо отметить, что качество  реализуемого молока ухудшилось, удельный вес первого сорта увеличился на 3,5% к уровню 2019 года и составил 25,7% от общего количества реализованного молока. Удельный вес высшего сорта за январь-март 2020 года составил 47% против 36,2% в 2019 году. Удельный вес сорта «Экстра» снизился на 14,2% к уровню 2019 года и составил 27,3% от общего количества реализованного молока. За первый квартал 2020 года сортом «Экстра» реализовано 5260,9 тонны молока, минус 2225,6 тонны к уровню 2019 года или 70,3%.

Реализуют молоко сортом «экстра» СПК «Свитязянка-2003» — 76,8%, минус 17,5% к уровню 2019 года, государственное предприятие «Луки-Агро» — 8,9%, минус 57,2% к уровню 2019 года, СПК «МАЯК-Заполье» — 36,1%, минус 4,3% к уровню 2019 года, СПК «Жуховичи» — 25,3%, минус 23,1% к уровню 2019 года, государственное предприятие «Малюшичи» — 2,4%,плюс 0,4%, ГП «Цирин-Агро» — 3,6%, плюс 3,6% от общей реализации молока.

Производство (выращивание) крупного рогатого скота в живом весе за январь-март 2020 года составило 1769 тонн, что составляет 103,9% (плюс 66 тонн) к уровню 2019 года. Среднесуточный привес КРС составил 753 грамма, что выше уровня 2019 года на 11 грамм. По результатам работы за январь-март 2020 года этот показатель является вторым результатом среди районов Гродненской области и выше среднеобластного показателя на 74 грамма.

Производство (выращивание) в живом весе свиней за январь-март  2020 года  составило 2297 тонны, или 117,1% к уровню 2019 года, задание выполнено на 103,2% (плюс 61,4 тонны к заданию). В целом по району получен среднесуточный привес свиней 740 грамм, что на 37 грамм больше уровня 2019 года.

 

Численность свиней по состоянию на 1 апреля 2019 года составила 46130 голов, плюс 4566 к уровню 2019 года. Государственное предприятие «Черняховский-Агро» поставило на откорм в СПК «Маяк-Заполье» за январь-март 2019 года 8375 голов поросят или 120% к плану, 123% к уровню 2019 года (плюс 1575 голов), средний вес 1 головы составил 37 кг.  В хозяйства Гродненской области продано 121 голова ремонтного молодняка свиней, в том числе 24 головы ремонтных хряков и 97 голов ремонтных свинок  для дальнейшего воспроизводства.

За январь-март 2020 года получено 5,60 млн. штук яиц, что на 0,77 млн. штук яиц меньше уровня 2019 года и составляет 87,9 % к уровню 2019 года. Яйценоскость на курицу-несушку составила 69 яиц, что выше  на 4 штуки уровня 2019 года. Численность птицы на 1 апреля 2020 г. составила 45026 голов или 46,9% к уровню 2019 года (минус 51011 голов).

Вторые по производству говядины и четвертые по надоям на Гродненщине. На заседании Кореличского райисполкома обсудили итоги социально- экономического развития Кореличского района за первый квартал текущего года

По итогам работы за январь-февраль 2020 года по сельскохозяйственным предприятиям получено 19481 тысяч рублей выручки от реализации продукции, или 119,9% к уровню 2019 года. От реализации сельскохозяйственной продукции получено 1239 тысяч рублей прибыли. Рентабельность продаж составила 6,4%, рентабельность по чистой прибыли — 11,7%.

Инна ЛЕЙКО

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Как отметил заместитель председателя Кореличского райисполкома Игорь Лазаревич, по итогам работы за январь-март 2020 года Кореличским районом обеспечено...
 
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