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В Полоцке осудили охотника, который прямо в городе убил бобра из винтовки с оптическим прицелом
04.12.2019 07:54 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В июне этого года житель Полоцка прямо в черте города убил бобра — из винтовки с оптическим прицелом. Его задержали, когда он нес добычу домой. Подробности gorod214.by
34-летний охотник на реке вблизи проспекта Мира в Полоцке в июне этого года двумя выстрелами из пневматической винтовки с оптическим прицелом убил европейского бобра.
Когда мужчина нес добычу домой, его задержали сотрудники инспекции по охране животного и растительного мира. Документов, разрешающих охоту, у него не было.
Незаконной охотой мужчина нанес ущерб природе на 5355 рублей.
Мужчина возместил ущерб, а в суде признал свою вину. Обвиняемый получил 2 года «домашней химии». По закону об амнистии он на 1 год освобожден от наказания. Охотой житель Полоцка не сможет заниматься еще 5 лет — суд запретил.
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Незаконной охотой мужчина нанес ущерб природе на 5355 рублей.
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