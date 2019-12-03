﻿ В Полоцке осудили охотника, который прямо в городе убил бобра из винтовки с оптическим прицелом. 21.by
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В Полоцке осудили охотника, который прямо в городе убил бобра из винтовки с оптическим прицелом

04.12.2019 07:54 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В июне этого года житель Полоцка прямо в черте города убил бобра — из винтовки с оптическим прицелом. Его задержали, когда он нес добычу домой. Подробности gorod214.by рассказала старший помощник прокурора Полоцкого района Ольга Колосова.

34-летний охотник на реке вблизи проспекта Мира в Полоцке в июне этого года двумя выстрелами из пневматической винтовки с оптическим прицелом убил европейского бобра.

Когда мужчина нес добычу домой, его задержали сотрудники инспекции по охране животного и растительного мира. Документов, разрешающих охоту, у него не было.

Незаконной охотой мужчина нанес ущерб природе на 5355 рублей.

Мужчина возместил ущерб, а в суде признал свою вину. Обвиняемый получил 2 года «домашней химии». По закону об амнистии он на 1 год освобожден от наказания. Охотой житель Полоцка не сможет заниматься еще 5 лет — суд запретил.

 
 
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