ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На видео студенты целуют распятие и ждут, когда их помажут елеем. Спросили у вуза, что это было

04.12.2019 18:55 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В соцсетях мы нашли два любопытных видео. На одном студенты Международного экологического института имени Сахарова БГУ по очереди подходят к священнику, целуют распятие и проходят через обряд помазания елеем, на втором — все вместе слушают молитву. Спросили у администрации института, что это было.

Видео: TUT.BY/Новости

По словам студентов института, 4 декабря у них была встреча со священником. Хотя, как они утверждают, в это время у них должна была быть пара по физкультуре.

— Когда наступил перерыв, мы пошли к спортивному залу, но там проходили какие-то сореванования. Потом мы узнали, что у нас будет встреча со священником. Спустя некоторое время пришла преподавательница, сказала, что пора идти. Когда все, кто захотел, причастились, нас отметили в журнале как тех, кто присутствовал на паре.

Заместитель директора по учебной и воспитательной работе Игорь Бученков говорит, что подобные встречи со священником в институте уже стали традиционными. Проходят они раз в месяц. Приходить на них можно исключительно по желанию, подчеркивает замдиректора.

Видео: TUT.BY/Новости

— Во всех вузах, в том числе и у нас, ведется работа с церквями. Наш вуз курирует отец Родион, он настоятель Свято-Елисаветинского храма. Раз в месяц он встречается с студентами, которые хотят с ним пообщаться.

По словам Игоря Бученкова, встреча проходила на большом перерыве после пары по физкультуре.

— У нас предусмотрен большой перерыв в 55 минут. Сам встреча длилась около 40. На нее приглашаются только те студенты, которые хотят прийти. Все остальные могут провести это время в столовой, буфете, библиотеке, подышать свежим воздухом. Кроме этого, на этой встрече, кроме студентов, были и преподаватели — всего около 60 человек. Если им хочется пообщаться со священнослужителем, они тоже могут прийти. У нас это не запрещено.


Иллюстративный снимок. Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY

— Проводить такие встречи — инициатива института?

— Нет, это инициатива православной церкви. Есть письмо Министерства образования, согласно которому вузам не запрещено контактировать с церковью. Наоборот, эти встречи направлены на развитие духовности у обучающихся. Например, сегодня священнослужитель рассказал о предстоящих рождественских праздниках. Текст и содержание того, о чем он будет говорить, каждый раз согласовывается со мной, поскольку я отвечаю за эту работу.

 
 
Ссылка на источник 10
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В соцсетях мы нашли два любопытных видео. На одном студенты Международного экологического института имени Сахарова БГУ по очереди подходят к священнику, целуют...
 
Новости дня
Новости общества
 
К Новому году и Рождеству в расписании БелЖД появятся дополнительные поезда
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
04.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика