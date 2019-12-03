На видео студенты целуют распятие и ждут, когда их помажут елеем. Спросили у вуза, что это было

Источник материала: Tut.by

В соцсетях мы нашли два любопытных видео. На одном студенты Международного экологического института имени Сахарова БГУ по очереди подходят к священнику, целуют распятие и проходят через обряд помазания елеем, на втором — все вместе слушают молитву. Спросили у администрации института, что это было.

Видео:

По словам студентов института, 4 декабря у них была встреча со священником. Хотя, как они утверждают, в это время у них должна была быть пара по физкультуре.

— Когда наступил перерыв, мы пошли к спортивному залу, но там проходили какие-то сореванования. Потом мы узнали, что у нас будет встреча со священником. Спустя некоторое время пришла преподавательница, сказала, что пора идти. Когда все, кто захотел, причастились, нас отметили в журнале как тех, кто присутствовал на паре.

Заместитель директора по учебной и воспитательной работе Игорь Бученков говорит, что подобные встречи со священником в институте уже стали традиционными. Проходят они раз в месяц. Приходить на них можно исключительно по желанию, подчеркивает замдиректора.

Видео:

— Во всех вузах, в том числе и у нас, ведется работа с церквями. Наш вуз курирует отец Родион, он настоятель Свято-Елисаветинского храма. Раз в месяц он встречается с студентами, которые хотят с ним пообщаться.

По словам Игоря Бученкова, встреча проходила на большом перерыве после пары по физкультуре.

— У нас предусмотрен большой перерыв в 55 минут. Сам встреча длилась около 40. На нее приглашаются только те студенты, которые хотят прийти. Все остальные могут провести это время в столовой, буфете, библиотеке, подышать свежим воздухом. Кроме этого, на этой встрече, кроме студентов, были и преподаватели — всего около 60 человек. Если им хочется пообщаться со священнослужителем, они тоже могут прийти. У нас это не запрещено.



Иллюстративный снимок. Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY

— Проводить такие встречи — инициатива института?

— Нет, это инициатива православной церкви. Есть письмо Министерства образования, согласно которому вузам не запрещено контактировать с церковью. Наоборот, эти встречи направлены на развитие духовности у обучающихся. Например, сегодня священнослужитель рассказал о предстоящих рождественских праздниках. Текст и содержание того, о чем он будет говорить, каждый раз согласовывается со мной, поскольку я отвечаю за эту работу.