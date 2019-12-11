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Глава Минздрава выехал на место пожара в психдиспансере. Спасенных пациентов переведут в другие больницы
12.12.2019 13:10 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Рано утром 12 декабря в Сморгонском районе в Гродненской областной психиатрической больнице «Жодишки»
— Дежурная смена врачей и медсестер, вызвав МЧС, стали выводить пациентов. К сожалению, один из пациентов по невыясненным причинам вернулся в задымленный коридор — и погиб. Еще одну пациентку спасатели вынесли на свежий воздух. Но, активные реанимационные действия не привели к ожидаемому результату. 80-летняя женщина скончалась.
На месте пожара сейчас находятся министр здравоохранения Владимир Караник и начальник главного управления здравоохранения Гродненского областного исполнительного комитета Елена Кроткова. Министерство собирается переводить пациентов в другие больницы страны для оказания им необходимой медицинской помощи. 25 человек уже уехали в специализированные учреждения здравоохранения Гродненской области — в Гродненский областной клинический центр «Психиатрия-наркология», областную психоневрологическую больницу «Островля». Решается вопрос по переводу остальных пациентов.
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Глава Минздрава выехал на место пожара в психдиспансере. Спасенных пациентов переведут в другие больницы
Рано утром 12 декабря в Сморгонском районе в Гродненской областной психиатрической больнице «Жодишки» произошел пожар: загорелся телевизор в фойе на втором этаже,...
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