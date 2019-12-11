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В Рогачеве суд вынес решение по делу мужчины, который бросил в адрес подростка: «Ты еще не сдох?»

12.12.2019 13:26 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Суд Рогачевского района 12 декабря рассмотрел административное дело в отношении 42-летнего местного жителя Дмитрия Шевченко, который обвиняется в оскорблении 13-летнего Данилы Куценко.


Что происходит?

Напомним, в начале сентября прошлого года на одной из спортивных площадок в Рогачеве между 12-летним Данилой Куценко и 42-летним Дмитрием Шевченко произошел конфликт, который затем перерос в уголовное дело. Как потом установит следствие, мужчина сначала матерился в адрес несовершеннолетнего, затем подбежал к нему и ударил. Мальчик упал, а взрослый на глазах других детей и прохожих принялся его бить руками и ногами. В феврале этого года суд признал Шевченко виновным в совершении хулиганства в отношении подростка и назначил ему наказание в виде ограничения свободы на срок 1 год 6 месяцев с направлением в исправительное учреждение открытого типа. 29 октября мужчина освободился по амнистии раньше срока и снова попал в суд.

Мама Данилы Наталья Куценко 1 ноября отправила сына в магазин. Оттуда, говорит женщина, он вернулся сам не свой.

— Пришел и рассказывает, что к нему в магазине подошел мужчина в бейсболке и вдруг спросил: «Ты не сдох еще, щенок?». Данила сказал, что мужчина был очень похож на того, что избил его на площадке, но как такое возможно, если он отбывает наказание? Оказалось, что сын не ошибся: несколько дней назад Шевченко освободили по амнистии на год раньше срока.

Родители мальчика написали заявление в РОВД. Там провели проверку и приняли решение о прекращении дела об административном нарушении в связи с недоказанностью. Куценко с таким результатом не согласились — и написали жалобу в прокуратуру. Дело было передано на дополнительную проверку. В итоге в отношении мужчины был составлен административный протокол.

Что считает суд?

Наталья Куценко, выступающая в суде в роли законного представителя Данилы, просит суд защитить ее сына — она считает, что ему угрожает опасность со стороны Шевченко.

Шевченко же составленный на него протокол не признает и не согласен с обвинением. Заявляет, что в адрес подростка ничего оскорбительного не произносил.

Кто прав, сегодня разбирался суд.

— Расскажите, были ли вы 1 ноября в магазине? — спрашивает у Шевченко судья.

— Был, покупал продукты. Пришел, купил продукты и пошел домой. Что тут рассказывать?

— Вам известен потерпевший?

— Встречался пару раз в суде.

— Вы встречались 1 ноября с потерпевшим в магазине?

— Нет, в тот день я его не видел.

Судья заметила, что предыдущие показания Шевченко, которые он давал ранее участковому, были другими: тогда мужчина сказал, что все-таки видел парня в магазине.


Дмитрий Шевченко

Потерпевший Данила так рассказывает про инцидент.

— Шевченко подошел со спины и сказал: «Ты еще не сдох?» Я в этот момент разговаривал с мамой по телефону. Потом я пришел домой и рассказал маме.

— Вы сказали, что он подошел со спины. Он — это кто? Вы видели человека, который подошел?

— Со спины.

— То есть вы за спиной услышали голос? Почему вы решили, что эта фраза к вам относится?

— Потому что рядом больше никого не было

Как вы восприняли эту фразу? Оскорбила она вас, испугала?

— Испугала.

Мама Данилы Наталья говорит, что очень переживает из-за этого случая и беспокоится за сына.

— Свершилось то, чего я боялась. Отбыв треть срока, Шевченко освободился. Но не раскаялся — и неизвестно, что в его голове будет дальше. Именно это и заставило меня обратиться милицию и суд. Прошу наказать мужчину по всей строгости закона и приложу все силы, чтобы защитить моего ребенка, — заявила Наталья.

Данила с мамой

Суд просмотрел запись с камер видеонаблюдения магазина, в котором все произошло. На ней видно, как во фруктовом отделе Шевченко проходит мимо Данилы, видно, что он повернул голову и что-то сказал в адрес подростка.

Шевченко возражает: это, мол, только фрагмент видео — и просит суд приобщить к делу полную запись. Но судья считает, что к делу его требование не относится, ведь для расследования важен именно момент контакта потерпевшего и обвиняемого.

Шевченко подал ходатайство привлечь психолога — чтобы специалист определил, врет ребенок или нет.

Мама Данилы уверена, что ее сыну нет смысла сочинять и обманывать.

Суд пришел к такому же выводу — и решил, что фраза, испугавшая подростка, действительно была произнесена. Он назначил Шевченко штраф в размере 5 базовых величин (127 рублей).

Шевченко сообщил TUT.BY, что такое решение его шокировало и он собирается его обжаловать.

— Если я что-то и говорил, то себе. Ну, когда идешь в магазин, ты же, чтобы что-то не забыть купить, разговариваешь с собой, бормочешь. Почему суд не допускает, что во рту могла быть конфета или жвачка?

Мужчина также опасается того, что теперь семья Куценко начнет его преследовать.

— Куценко-младший завтра еще придумает что-нибудь, скажет, что я с ножом его преследовал — и уже никаких видеозаписей не будет. И суд снова признает меня виновным.

Родители подростка также недовольны решением суда: они считают наказание для Шевченко мягким.

Расставались обе стороны процесса на эмоциях и со взаимными упреками и претензиями.

— Это еще не конец. Это только начало, — предупредил семью Куценко Шевченко.


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Наталья Куценко, выступающая в суде в роли законного представителя Данилы, просит суд защитить ее сына и считает, что ему угрожает опасность со стороны Шевченко....
 
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