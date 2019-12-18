Твори добро. В райцентре одиноких пенсионеров поздравили с приближающимися праздниками

Источник материала: Полымя

В канун Нового года члены волонтёрской группы «Наполним милосердием сердца» отделения дневного пребывания для граждан пожилого возраста ГУ «ЦСОН Кореличского района» поздравили с новогодними праздниками одиноких пенсионеров, проживающих в Доме совместного самостоятельного проживания в г.п. Кореличи.

Дедушка Мороз и Снегурочка вручили им сладкие подарки, участницы кружка «Кудесница» — тёплые вязаные тапочки, солистки вокальной группы «Сударушки» — весёлые праздничные песни. Пожелали крепкого здоровья, бодрости, оптимизма и благополучия.





Также посетители отделения дневного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов ГУ «ЦСОН Кореличского района» поздравили с новогодними праздниками одиноких граждан пожилого возраста, проживающих в больнице сестринского ухода агрогородка Луки. Преподнесли им музыкальный подарок и сладости.







Ольга ЖУК,

заведующий отделением дневного пребывания для граждан пожилого возраста ГУ «ЦСОН Кореличского района»