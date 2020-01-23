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Похоже на град, но не он. Смотрите, что падало с неба в Новогрудке
23.01.2020 15:30 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Новогрудке 22 января выпала снежная крупа,
Снежная крупа — вид осадков, который выпадает из кучево-дождливых облаков при температуре близкой к 0°C. Кристаллы снега попадают в облако, где уже есть капли воды. Все это соприкасается друг с другом, в процессе вода оседает на снежинках. В итоге получаются большие белые крупинки, которые падают вниз. При этом снежная крупа не оседает на земле так плавно, как снег, а отскакивает от поверхности. В общем все похоже на большой град — но это не он.
Также существует ледяная крупа. Только такие осадки выпадают при температуре от -5 до -10 °C.
Кстати, в этот же день, 22 января, во многих городах Гродненщины
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Снежная крупа - вид осадков, который выпадает из кучево-дождливых облаков при температуре близкой к 0 °C. Кристаллы снега попадают в облако, где уже есть капли воды....
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