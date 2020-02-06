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Узнали, сколько денег из бюджета Витебска пойдет на новую доску почета на площади Победы

06.02.2020 08:13 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Объявлен тендер по выбору генподрядчика для установки доски почета Витебской области и Витебска на площади Победы. Сколько денег из бюджета города пойдет на это сооружение, узнали «Народныя навіны Віцебска».


Власти города и области на церемонии обновления доски почета в 2017 году.

Напомним, в 2019 году в Витебске решили перенести доску почета из парка Партизанской славы на площадь Победы. Заказчик работ — УКС Витебска, объявил тендер на ее проектировку. Тогда сообщалось, что из бюджета города на это должно было пойти 27,5 тысячи рублей. Тогда закупку признали несостоявшейся.

В итоге проектировщиком стал «Институт «Витебскгражданпроект».

Он разработал такой проект. Доска почета будет состоять из стелы с гербом Беларуси и боковых «крыльев». На одном из них разместят городских лауреатов, а на другом — областных. Некоторые части доски отделают гранитом.

Всего на строительство должны потратить 154,7 тысячи рублей.

Новую доску почета на площади Победы хотят установить к 15 апреля.

Доску почета в парке Партизанской славы возле площади Ленина установили в 2007 году. Ежегодно на нее наносят названия лучших предприятий в области и городе за достижения в экономике и социальной сфере.

 
Теги: Витебск
 
 
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В 2019 году в Витебске решили перенести доску почета из парка Партизанской славы на площадь Победы.
 
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