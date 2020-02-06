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Узнали, сколько денег из бюджета Витебска пойдет на новую доску почета на площади Победы
06.02.2020 08:13 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Объявлен тендер по выбору генподрядчика для установки доски почета Витебской области и Витебска на площади Победы. Сколько денег из бюджета города пойдет на это сооружение,
Напомним, в 2019 году в Витебске решили перенести доску почета из парка Партизанской славы на площадь Победы. Заказчик работ — УКС Витебска,
В итоге проектировщиком стал «Институт «Витебскгражданпроект».
Он разработал такой проект. Доска почета будет состоять из стелы с гербом Беларуси и боковых «крыльев». На одном из них разместят городских лауреатов, а на другом — областных. Некоторые части доски отделают гранитом.
Всего на строительство должны потратить 154,7 тысячи рублей.
Новую доску почета на площади Победы хотят установить к 15 апреля.
Доску почета в парке Партизанской славы возле площади Ленина установили в 2007 году. Ежегодно на нее наносят названия лучших предприятий в области и городе за достижения в экономике и социальной сфере.
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В 2019 году в Витебске решили перенести доску почета из парка Партизанской славы на площадь Победы.
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