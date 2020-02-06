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Что думают белорусы о союзе с Россией? Итоги соцопроса

06.02.2020 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

В течение 2019 года в Беларуси резко снизилось количество сторонников союза с Россией – с 60,4% до 40,4%.

Такие данные были получены по итогам социологического исследования, проведенного Белорусской аналитической мастерской Андрея Вардомацкого.

Что думают белорусы о союзе с Россией? Итоги соцопроса

Соцопрос, как сообщают интернет-источники, ссылающиеся на сведения «Белсат TV», был проведен в декабре прошлого года.

Респондентами стали жители разных регионов Беларуси, в том числе сельских населенных пунктов. Всего был опрошен 1 061 человек.

Исследователи отмечают, что обрушение количества сторонников союза с Россией произошло не одномоментно – геополитические предпочтения белорусов менялись с сентября по декабрь 2019 года.

За этот период на 14,7% снизилось количество пророссийски настроенных граждан – с 54,8% до 40,4%.

Одновременно выросло количество белорусов, предпочитающих интеграцию с Евросоюзом – с 24,4% до 32 процентов.

В этой связи аналитики напоминают, что именно с сентября по декабрь прошлого года наиболее активно происходили переговоры Минска с Москвой относительно договора о Союзном государстве и более тесной интеграции в рамках документа.

В сентябре 2019 года российское и белорусское правительства согласовали действия по углубленной интеграции, в том числе список так называемых «дорожных карт». Эти документы в декабре должны были подписать Владимир Путин и Александр Лукашенко. Однако пока этого не произошло.

По данным Белорусской аналитической мастерской, большинство жителей страны (74,6%) убеждены в том, что Беларусь и Россия должны быть полностью независимыми государствами, взаимодействуя на основе дружеских отношений, сохраняя открытой границу без таможни и виз.

Немного белорусов (6,6%) полагают, что отношения с Россией не должны отличаться от отношений с другими странами. Это значит, что должны быть визы, таможня и закрытая граница.

За интеграцию Беларуси и России в рамках Союзного государства высказались 12,8% опрошенных граждан, тогда как 3,7% считают, что Беларусь должна войти в состав РФ.

Руководитель Белорусской аналитической мастерской говорит о том, что снижение пророссийских настроений в прошлом года происходило в два этапа: постепенный (с января по сентябрь) и обвальный (с сентября до декабря включительно).

Он заметил, что такого раньше никогда не было. На взгляд специалиста, причина явления лежит в медийной плоскости.

Дело в том, что изменилась тональность вещания белорусских медиа относительно самой России, а также отношений Беларуси и России. Тональность приобрела более негативный характер, – пояснил Андрей Вардомацкий.

Он добавил, что в нынешнем году настроения белорусов относительно отношений с Россией также будут во многом определяться тем, как их осветят СМИ.

Фото: © Белновости

 
Теги: Минск
 
 
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В течение 2019 года в Беларуси резко снизилось количество сторонников союза с Россией – с 60,4% до 40,4%. Такие данные были получены по итогам...
 
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