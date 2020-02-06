ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

280 тысяч пачек сигарет почти на 1 млн евро. На литовской границе арестовали водителя-белоруса

06.02.2020 08:40 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Самую большую в этом году партию контрабандных сигарет обнаружили таможенники на литовской границе в пункте пропуска «Лаворишке». В белорусской фуре в грузе досок найдено 280 тысяч пачек сигарет, сообщает Литовская таможня.


Фото: facebook.com/Muitineskriminalinetarnyba

Партия сигарет обнаружена 31 января в фуре из Беларуси, которая везла доски. В таможне заявили, что стоимость сигарет составляет почти миллион евро.

Водитель тягача Iveco из Беларуси прибыл в пункт пропуска около 10 часов вечера. Он заявил, что везет груз досок. Однако на таможне решили проверить автомобиль с помощью мобильной рентгеновской системы контроля, так как древесина является одним из самых популярных грузов для контрабандистов.


Фото: facebook.com/Muitineskriminalinetarnyba

В итоге работники таможни обнаружили 280 тысяч пачек сигарет 7 белорусских марок стоимостью 977 тысяч евро.


Фото: facebook.com/Muitineskriminalinetarnyba

Суд 2 февраля арестовал водителя фуры на месяц.

 
 
Ссылка на источник 57
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Самую большую в этом году партию контрабандных сигарет обнаружили таможенники на литовской границе в пункте пропуска «Лаворишке».
 
Новости дня
Новости общества
 
Как защитить себя от китайского коронавируса
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

Свежие газеты

05.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
06.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Полымя

Архив (Новости Общества)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика