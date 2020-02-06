280 тысяч пачек сигарет почти на 1 млн евро. На литовской границе арестовали водителя-белоруса

Источник материала: Tut.by

Самую большую в этом году партию контрабандных сигарет обнаружили таможенники на литовской границе в пункте пропуска «Лаворишке». В белорусской фуре в грузе досок найдено 280 тысяч пачек сигарет, сообщает Литовская таможня.



Фото: facebook.com/Muitineskriminalinetarnyba

Партия сигарет обнаружена 31 января в фуре из Беларуси, которая везла доски. В таможне заявили, что стоимость сигарет составляет почти миллион евро.

Водитель тягача Iveco из Беларуси прибыл в пункт пропуска около 10 часов вечера. Он заявил, что везет груз досок. Однако на таможне решили проверить автомобиль с помощью мобильной рентгеновской системы контроля, так как древесина является одним из самых популярных грузов для контрабандистов.



Фото: facebook.com/Muitineskriminalinetarnyba

В итоге работники таможни обнаружили 280 тысяч пачек сигарет 7 белорусских марок стоимостью 977 тысяч евро.



Фото: facebook.com/Muitineskriminalinetarnyba

Суд 2 февраля арестовал водителя фуры на месяц.