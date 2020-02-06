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В Минске судят двух анархистов за акции у зданий суда и СИЗО. Им заявлен иск на 1 рубль и 48 копеек
06.02.2020 12:16 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В суде Советского района Минска сегодня начался суд над двумя анархистами, Иваном Комаром и Никитой Емельяновым. Их судят за две акции возле здания Мингорсуда, которое они испачкали краской, а также за метание коктейлей Молотова в здание СИЗО на Володарского в столице.
В суде усиленные меры безопасности: на входе — рамка металлодетекора, несколько человек в жилетах с надписью «Бяспека/Security» проводят досмотр. В коридоре еще пятеро человек в штатском, а в самом зале двоих обвиняемых в клетке охраняют шесть конвоиров.
Процесс ведет судья Александр Якунчихин, обвинитель по делу — Игорь Сенев.
В чем обвиняют анархистов
На судебной скамье оказались двое 19-летних анархистов: Иван Комар и Никита Емельянов. Их обвиняют сразу по трем статьям Уголовного кодекса.
Согласно обвинению, 24 или 25 сентября 2019-го они приехали к зданию Минского городского суда и забросали его лампочками, заполненными краской. «В результате чего вышеуказанные лампочки разбились, а краска осталась на фасаде здания, чем был причинен ущерб на сумму 143 рубля», — зачитал прокурор.
Это расценили как порчу имущества, за что по ст. 341 УК грозит наказание в виде общественных работ, штрафа или ареста.
Еще одна статья из обвинения, 253−3 УК, — незаконные действия с предметами, действие которых основано на использовании горючего вещества. Попросту говоря, коктейлем Молотова.
По версии следствия, в октябре 2019-го они изготовили и перевозили все компоненты коктейля, а 12 или 13 ноября приехали к СИЗО № 1 на Володарского.
«Путем метания предмета Емельянов пытался общеопасным способом повредить административный корпус СИЗО, который входит в список историко-культурных ценностей 2 категории (Замок Пищало). Но не довел задуманное до конца, так как горючее не воспламенилось», — зачитал прокурор.
Прокурор зачитал, что после неудачной попытки фигуранты вернулись к Володарке во второй раз, 19 или 20 октября. В результате был причинен ущерб на сумму в 1 рубль и 48 копеек. Тогда же молодых людей и задержали.
Эти действия трактованы как покушение и собственно повреждение историко-культурной ценности. За что грозит от 2 лет ограничения до 3−12 лет лишения свободы.
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В начале сегодняшнего суда адвокаты отметили: обвиняемые уже возместили сумму ущерба суду и СИЗО. Несмотря на это, в суде уже заявлен гражданский иск от СИЗО на те самые рубль и 48 копеек. Хотя Мингорсуд, например, иска на 143 рубля не заявлял.
Является ли отдельно взятая дверь историко-культурной ценностью?
На процесс пришла представитель изолятора по фамилии Нарчук, у которой уточнили: как считали ущерб?
«Сумма рассчитывалась из места повреждения на входной двери. (…) Была куплена банка краски», — заявила представитель.
В суде сразу же возник резонный вопрос: а является ли отдельно взятая дверь историко-культурной ценностью?
Представитель СИЗО не смогла ответить, хотя бы в каком веке та была установлена. Далее последовал вопрос: а есть ли табличка, указывающая на особый статус здания, в общедоступном месте?
Сначала представитель ответила, что такая имеется лишь в закрытой, режимной зоне. Но позже на вопрос судьи добавила: «точно сказать не могу».
В суде объявлен перерыв до 14.30, после этого будут допрашивать свидетелей. Сами же фигуранты согласились говорить после всех остальных. Но кратко уже заявили: вины по предъявленному обвинению они не признают.
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Сами молодые люди не признают вину по предъявленному обвинению.
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