В Минске судят двух анархистов за акции у зданий суда и СИЗО. Им заявлен иск на 1 рубль и 48 копеек

Источник материала: Tut.by

В суде Советского района Минска сегодня начался суд над двумя анархистами, Иваном Комаром и Никитой Емельяновым. Их судят за две акции возле здания Мингорсуда, которое они испачкали краской, а также за метание коктейлей Молотова в здание СИЗО на Володарского в столице.





В суде усиленные меры безопасности: на входе — рамка металлодетекора, несколько человек в жилетах с надписью «Бяспека/Security» проводят досмотр. В коридоре еще пятеро человек в штатском, а в самом зале двоих обвиняемых в клетке охраняют шесть конвоиров.

Процесс ведет судья Александр Якунчихин, обвинитель по делу — Игорь Сенев.

В чем обвиняют анархистов

На судебной скамье оказались двое 19-летних анархистов: Иван Комар и Никита Емельянов. Их обвиняют сразу по трем статьям Уголовного кодекса.





Согласно обвинению, 24 или 25 сентября 2019-го они приехали к зданию Минского городского суда и забросали его лампочками, заполненными краской. «В результате чего вышеуказанные лампочки разбились, а краска осталась на фасаде здания, чем был причинен ущерб на сумму 143 рубля», — зачитал прокурор.

Это расценили как порчу имущества, за что по ст. 341 УК грозит наказание в виде общественных работ, штрафа или ареста.

Еще одна статья из обвинения, 253−3 УК, — незаконные действия с предметами, действие которых основано на использовании горючего вещества. Попросту говоря, коктейлем Молотова.

По версии следствия, в октябре 2019-го они изготовили и перевозили все компоненты коктейля, а 12 или 13 ноября приехали к СИЗО № 1 на Володарского.

«Путем метания предмета Емельянов пытался общеопасным способом повредить административный корпус СИЗО, который входит в список историко-культурных ценностей 2 категории (Замок Пищало). Но не довел задуманное до конца, так как горючее не воспламенилось», — зачитал прокурор.





Прокурор зачитал, что после неудачной попытки фигуранты вернулись к Володарке во второй раз, 19 или 20 октября. В результате был причинен ущерб на сумму в 1 рубль и 48 копеек. Тогда же молодых людей и задержали.

Эти действия трактованы как покушение и собственно повреждение историко-культурной ценности. За что грозит от 2 лет ограничения до 3−12 лет лишения свободы.

По информации издания «Наша Ніва», акции были приурочены к судебному процессу над их товарищем — анархистом Дмитрием Полиенко. Позже, 25 октября, суд признал его виновным в хулиганстве и приговорил к 3 годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение. Сам фигурант вину не признавал и называл дело политически мотивированным.

В начале сегодняшнего суда адвокаты отметили: обвиняемые уже возместили сумму ущерба суду и СИЗО. Несмотря на это, в суде уже заявлен гражданский иск от СИЗО на те самые рубль и 48 копеек. Хотя Мингорсуд, например, иска на 143 рубля не заявлял.

Является ли отдельно взятая дверь историко-культурной ценностью?

На процесс пришла представитель изолятора по фамилии Нарчук, у которой уточнили: как считали ущерб?

«Сумма рассчитывалась из места повреждения на входной двери. (…) Была куплена банка краски», — заявила представитель.

В суде сразу же возник резонный вопрос: а является ли отдельно взятая дверь историко-культурной ценностью?

Представитель СИЗО не смогла ответить, хотя бы в каком веке та была установлена. Далее последовал вопрос: а есть ли табличка, указывающая на особый статус здания, в общедоступном месте?

Сначала представитель ответила, что такая имеется лишь в закрытой, режимной зоне. Но позже на вопрос судьи добавила: «точно сказать не могу».

В суде объявлен перерыв до 14.30, после этого будут допрашивать свидетелей. Сами же фигуранты согласились говорить после всех остальных. Но кратко уже заявили: вины по предъявленному обвинению они не признают.