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Гомельские нейрохирурги провели операцию с напечатанным на 3D-принтере позвоночником

06.02.2020 12:09 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Гомельские нейрохирурги напечатали человеческий позвоночник на 3D-принтере и с помощью модели провели сложнейшую операцию, сообщает «Беларусь1».


Первым пациентом стал мужчина пенсионного возраста. 10 лет назад у него была серьезная травма шейного позвонка. Со временем возникла деформация и сдавление спинного мозга.

Малейшая неточность во время операции могла привести к летальному исходу. Однако современные технологии позволили четко спланировать ход оперативного вмешательства.

Пластмассовая модель, с которой сверялись хирурги, полностью повторила позвоночник пациента. На ее создание ушли сутки.

— Это обезопасило пациента, потому что во время операции мы могли сверяться со своей 3D-моделью и точно знать, где мы находимся, где находятся важные структуры, которые необходимо обезопасить от нашей работы. Не повредить. И мы могли просчитать, какой объем костной ткани необходимо было удалить для того, чтобы освободить его спинной мозг, — рассказал врач-нейрохирург Гомельской областной клинической больницы Василий Гуринович.

Практика 3D-принтинга органов широко распространена во всем мире. Развивают направление и в Беларуси. Так, в Минске для планирования операции распечатали человеческое сердце. Гомельчане же стали первыми, кто сделал это с позвоночником. В следующем месяце их успешный опыт представят на международной конференции.

 
Теги: Минск
 
 
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Пациентом стал мужчина пенсионного возраста. 10 лет назад у него была серьезная травма шейного позвонка.
 
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