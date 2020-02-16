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Они знают секрет успеха. Как друзья детства стали партнерами по бизнесу

16.02.2020 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Они знают секрет успеха. Как друзья детства стали партнерами по бизнесу

Будакошелевцы Владислав Малиновский и Кирилл Разаханов уже третий год упорно идут к своей мечте… и всё у них получается.

Молодость – удивительная пора в жизни человека, когда, кажется, весь мир у твоих ног, для тебя открыты все пути и дороги. Кажется, стоит захотеть, и все у тебя получится по мановению волшебной палочки… К сожалению, часто бывает так, что при столкновении с первой же проблемой у молодых людей тут же следует отказ от своей мечты. Но мои герои точно не из той породы. Как раз-таки их отличает целеустремленность, твердое желание заниматься любимым делом. Но, заметьте, не только желание, а реальное его воплощение… Возможно, поэтому и фортуна к ним также благосклонна.

Влад и Кирилл – друзья с детства и партнеры по бизнесу. Молодые люди дружат еще с детсадовского возраста, в школе тоже учились вместе. Поступили в разные учебные заведения, тут бы и разойтись их дорогам, но дружба, любовь к спорту и общая идея оказались сильнее. Но про идею чуть позже.

Окончив школу, Владислав поступил в Буда-Кошелевский аграрно-технический колледж. Сейчас он – студент 2-го курса филиала МИТСО в Витебске. Кирилл, еще будучи школьником, ощутил любовь к боксу и поступил в Гомельское училище олимпийского резерва по специальности «тренер по боксу». Первый профессиональный опыт он получил в Гомельской детско-юношеской спортивной школе №5. И сегодня Кирилл – студент факультета физической культуры Гомельского университета им. Ф. Скорины. В его жизни был случай, когда молодой человек, уже серьезно занимаясь боксом, получил перелом руки. Здесь и без слов понятно, чем чревато было для него это неприятное событие. Под вопросом было и поступление в училище олимпийского резерва. Но благодаря усиленным тренировкам, упорству все неприятности остались позади.

Среди общих спортивных увлечений у ребят – тайский бокс, восточные единоборства. Оба занимаются в спортивном клубе «Гладиатор».

Да, что касается идеи. Влад и Кирилл мечтали стать аниматорами. Но сначала нужно было заработать стартовый капитал. Тогда ребята с завидным упорством стали двигаться к своей цели. Начинали в 2018-м году с продажи цветов к различным праздникам. Затем закупили оборудование для изготовления сладкой ваты и попкорна. Объездили всю Будакошелевщину, став завсегдатаями районных и сельских мероприятий. Сумели привлечь к своей деятельности и волонтеров. Сегодня, имея определенный опыт и начальный капитал, они снова вернулись к своей мечте – приобрели сценические костюмы, дополнительное оборудование. Совсем недавно в районном доме культуры состоялся их дебют – «на ура» прошло бумажное шоу для детей. В ближайших планах у Кирилла и Влада – регистрация в качестве индивидуальных предпринимателей, проведение различных развлекательных детских программ, а на перспективу – открытие детского развлекательного центра в городе.
Примечательно то, что молодые люди не планируют менять место жительства. Все свои идеи и проекты они хотят воплотить именно в нашем городе. Своим же сверстникам предприимчивые будакошелевцы пожелали не бояться рисковать, пробовать свои силы.

Р.S. Признаюсь, получила огромное удовольствие от общения со своими собеседниками. И хотя у меня взрослая дочь и я стараюсь быть всегда в курсе всех молодежных веяний, некоторые моменты взяла себе на заметку. Ну а что касается ребят, уверена, с их настойчивостью и постоянством всё у них обязательно получится.

Они знают секрет успеха. Как друзья детства стали партнерами по бизнесу

Наталья ЛОГУНОВА
Фото из архива Владислава Малиновского и Кирилла Разаханова

 
Теги: Витебск
 
 
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Будакошелевцы Владислав Малиновский и Кирилл Разаханов уже третий год упорно идут к своей мечте… и всё у них получается. Молодость – удивительная...
 
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