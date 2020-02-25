Дубровенские школьники прошли обучение по оказанию первой доврачебной помощи

Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)





В современном мире важно развивать умения учащихся школ ориентироваться в экстремальных ситуациях и уметь применять знания для оказания первой доврачебной помощи. Теперь учащиеся 8 «Б» класса средней школы №1 г.Дубровно на отлично знают навыки оказания первой доврачебной помощи, которые они получили в рамках открытого информационного часа по оказанию первой помощи.

Классный руководитель Ирина Старавойтова, которая является волонтером-инструктором Красного креста по обучению населения оказанию первой доврачебной помощи, познакомила учащихся с основными приемами оказания первой помощи при несчастных случаях, связанных с сердечно-легочной реанимацией.







—Занятие в подобном формате для учеников школ более информативно, понятно и, действительно, поможет ученикам оказать первую помощь в сложной ситуации, — отметила учитель. — Важно не только дать учащимся знания в области обеспечения безопасности жизнедеятельности, но и сформировать у них практические умения и навыки оказания первой помощи.

На мероприятии присутствовала председатель Дубровенской районной организации Белорусского общества Красного Креста Галина Макаренко, а также заместители директоров школ по воспитательной работе учреждений образования Дубровенского района.







Галина Макаренко рассказала ученикам о роли БОКК, реализации ряда районных социальных проектов «Дом без одиночества», «Теплый дом», о сотрудничестве с волонтерским отрядом «Рука в руке», о проведении акций и мероприятий, направленных на улучшение качества жизни населения района.

Юлия СТАРАВОЙТОВА.