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Лукашенко - о коронавирусе: «Успокаиваться нельзя, но и для паники у нас нет никаких оснований»
12.03.2020 11:25 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Министр здравоохранения Владимир Караник встретился 12 марта с президентом Беларуси Александром Лукашенко. В ходе встречи обсуждались различные вопросы, в том числе и ситуация с коронавирусом.
— Меня прежде всего волнует главный вопрос — управляемость системы. Управляемость всегда показывает себя и является лакмусовой бумажкой в каких-то неординарных случаях. Неплохо работает, конечно, система здравоохранения и врачи молодцы, — заявил президент Беларуси.
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В свою очередь Владимир Караник
— Очень важно, что бы граждане, которые приезжают из-за границы, увеличили свою сознательность. Если вы вернулись из стран, не очень благоприятных по эпидемиологии, сдайте тест, ограничьте свои контакты, не посещаете своих пожилых родственников, — заявил глава Минздрава.
Напомним, по последним данным в Беларуси
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- Управляемость всегда показывает себя и является лакмусовой бумажкой в каких-то неординарных случаях. Неплохо работает, конечно, система здравоохранения и врачи...
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