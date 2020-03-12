Лукашенко - о коронавирусе: «Успокаиваться нельзя, но и для паники у нас нет никаких оснований»

Источник материала: Tut.by

Министр здравоохранения Владимир Караник встретился 12 марта с президентом Беларуси Александром Лукашенко. В ходе встречи обсуждались различные вопросы, в том числе и ситуация с коронавирусом.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Меня прежде всего волнует главный вопрос — управляемость системы. Управляемость всегда показывает себя и является лакмусовой бумажкой в каких-то неординарных случаях. Неплохо работает, конечно, система здравоохранения и врачи молодцы, — заявил президент Беларуси.

Он также прокомментировал ситуацию с коронавирусом: «Успокаиваться, конечно, нельзя, но и для паники у нас нет никаких оснований».

В свою очередь Владимир Караник отметил , что сейчас очень важно консолидировать общество.

— Очень важно, что бы граждане, которые приезжают из-за границы, увеличили свою сознательность. Если вы вернулись из стран, не очень благоприятных по эпидемиологии, сдайте тест, ограничьте свои контакты, не посещаете своих пожилых родственников, — заявил глава Минздрава.

Напомним, по последним данным в Беларуси зафиксировано 12 случаев заражения коронавирусом. Три пациента уже считаются выздоровевшими.