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Лукашенко - о коронавирусе: «Успокаиваться нельзя, но и для паники у нас нет никаких оснований»

12.03.2020 11:25 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Министр здравоохранения Владимир Караник встретился 12 марта с президентом Беларуси Александром Лукашенко. В ходе встречи обсуждались различные вопросы, в том числе и ситуация с коронавирусом.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Меня прежде всего волнует главный вопрос — управляемость системы. Управляемость всегда показывает себя и является лакмусовой бумажкой в каких-то неординарных случаях. Неплохо работает, конечно, система здравоохранения и врачи молодцы, — заявил президент Беларуси.

Он также прокомментировал ситуацию с коронавирусом: «Успокаиваться, конечно, нельзя, но и для паники у нас нет никаких оснований».

В свою очередь Владимир Караник отметил, что сейчас очень важно консолидировать общество.

— Очень важно, что бы граждане, которые приезжают из-за границы, увеличили свою сознательность. Если вы вернулись из стран, не очень благоприятных по эпидемиологии, сдайте тест, ограничьте свои контакты, не посещаете своих пожилых родственников, — заявил глава Минздрава.

Напомним, по последним данным в Беларуси зафиксировано 12 случаев заражения коронавирусом. Три пациента уже считаются выздоровевшими.

 
 
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- Управляемость всегда показывает себя и является лакмусовой бумажкой в каких-то неординарных случаях. Неплохо работает, конечно, система здравоохранения и врачи...
 
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