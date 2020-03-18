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Учащиеся гимназии № 1 встретились с белорусской поэтессой Лёлей Богданович

18.03.2020 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Занятия с ребятами – это не только подготовка очередного выступления, но и постижение азов непростого ораторского мастерства. Своеобразный эксперимент – в третьей четверти в семи классах гимназии будущие ораторы провели беседы по актуальной теме “Моя ответственность перед законом” на белорусском языке.

12 марта в Борисовской центральной районной библиотеке имени И.Х.Колодеева учащиеся из лекторской группы встретились с известной белорусской поэтессой, членом Союза писателей Беларуси Лёлей Богданович. Лёля Владимировна, открытый и неравнодушный человек, рассказала целеустремленным и мотивированным на учебу гимназистам не только о своем творчестве и многочисленных встречах с молодежью, но и познакомила ребят со своими последними произведениями и особенностями организации выступлений перед слушателями.

  Николай Демидко, учитель ГУО «Гимназия №1 г. Борисова», руководитель лекторской группы

 
 
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На протяжении четырех лет в гимназии №1 работает лекторская группа, члены которой еженедельно посещают информационные часы и выступают перед учащимися.
 
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