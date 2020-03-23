«Он поставил пакет. Мы не прятались, сидели открыто». Экс-глава Совбеза Втюрин рассказал, как брал взятки

Источник материала: Tut.by

Сегодня в суде по громкому делу начали допрашивать заместителя госсекретаря Совбеза Андрея Втюрина. По версии следствия, в качестве взяток он получил 192 тысячи долларов. Втюрин и его адвокат просили закрыть процесс или допросить фигурантами за закрытыми дверями, судебная коллегия по уголовным делам отклонила эти ходатайства.





Свое выступление бывший заместитель госсекретаря Совбеза начинает с обращения к суду. Говорит, будет оглашать должностные обязанности и, возможно, в этой части допрос следует закрыть. Судья напоминает: обвинение не закрытое, не под грифом «для служебного пользования». И Втюрин начинает читать заранее написанную речь. По его словам, должность заместителя госсекретаря Совбеза он занимал с сентября 2014 года по апрель 2019.

— Я также обязан был курировать и осуществлять координацию действий СК, МВД, МЧС, КГК, — перечисляет свои должностные обязанности обвиняемый Андрей Втюрин.

Как говорит Втюрин, однажды в Минск приехали Виталий Горбачев (тоже обвиняемый по делу) и Сергей Бахаев, все трое учились в Саратовском высшем военном училище. Вместе с ними был Анатолий Малин. Витрин вспоминает, что тогда Горбачев сказал, его интересы в Беларуси будет представлять «молодой и энергичный Малин».

— Точную дату не помню, я попросил у Горбачева одолжить мне денег, которые мне нужны были на строительство дома. На тот момент он не мог, но дал понять, что поможет, когда появятся. Я просил 300 тысяч долларов, — отмечает Втюрин. — (…) Моя ошибка в том, что мы не проговорили это с Горбачевым. Я для себя полагал: помощь будет в виде займа.

Чем конкретно занимался Малин в Минске, Втюрин уверяет, что уже не помнит, но тот действительно обращался к нему. Например, как-то Малин сказал, что у него есть интересное предложение для Департамента исполнения наказаний МВД.

— После этого я позвонил Дорошко (в то время начальник ДИН МВД — Прим. TUT.BY). Хочу отметить, и я, и Горбачев, и Дорошко Сергей Иванович закончили одно Саратовское училище. Сказал, что ко мне обратился друг по военному училищу с просьбой помочь, — говорит обвиняемый.

Его позиция такая: он не лоббировал ничьи интересы, никаких указаний Сергею Дорошко не давал (в обвинение сказано обратное), о закрытом конкурсе на закупку оборудования для колонии Малин узнал сам. Втюрин приводит пример, когда потом увиделся с Дорошко на коллегии, начальник ДИН сказал: «Наконец-то нашлась компания, которая снизила цены. Постоянные участники конкурса обнаглели с заламыванием цен».





Позже интересы Горбачева в Беларуси вместо Малина стал представлять Казанцев (также обвиняемый). Почти все встречи Втюрина и Казанцева проходили в кафе, договаривались через мессенджер Сигнал.

— Мы вышли из кафе, зашли в арку дома, Казанцев передал сверток, который я положил в карман. Думал, это деньги, их не пересчитывал, решил это деньги в рамках договоренности с Горбачевым. Позже пересчитал, около 9 тысяч долларов. Удивился такой сумме, раз это займ, должна быть ровная сумма, например, 10 тысяч долларов, — вспоминает Андрей Втюрин.

Он не согласен с тем, что подстрекал Казанцева дать взятку директору «Белтелекома» Сиводедову. Говорит, что не давал никаких указаний Сиводедову, ни о чем его не просил, не обсуждал с Казанцевым «материальное стимулирование».

Следующий раз к разговору дать денег в займы обвиняемый и Горбачев вернулись в Москве в августе 2018 года.

— Я попросил его подписать займ на 150 тысяч долларов, что Горбачев и сделал. (…) Когда он следующий раз приехал в Минск, встретились в Union Cafe. Мы не прятались, сидели открыто, Горбачев открыл рюкзак и положил деньги на стол, — так описывает взятку в феврале 2019 года Втюрин. — (…) 21 апреля мы снова встретились с Горбачевым в ресторане. Он достал пакет, сказал, что там 150 тысяч долларов. Мы не прятались и Горбачев открыто поставил пакет на стол. Я предложил подписать еще один займ на 100 тысяч долларов, Горбачев согласился.

Втюрин рассказал в суде, сколько денег планировал потратить на строительство дома

Во время допроса Втюрина звучит: при обыске у него дома и в кабинете нашли крупную сумму денег.

— Было изъято 210 400 долларов и 25 760 евро, — уточняет Андрей Втюрин. — Хочу отметить, дом я так и не построил, на участке находятся стройматериалы. Там коробка и крыша, ни окон, ни дверей нет. На строительство я использовал кредит «Беларусбанка», займы и личные средства. Я очень долго строю дом, с 2015 года, денежных средств не хватало. (…) Высокий суд, прошу разрешить возместить денежные средства, которые были изъяты во время обыска и, которые были признаны вещественном доказательством. Хочу отметить, 30 тысяч долларов, найденных в доме, и 25 тысяч евро были получены мной в качестве займа. Сразу после задержания я написал чистосердечное признание на имя президента и председателя КГБ.

Как звучит в суде, на строительство дома Втюрин взял кредит на 660 миллионов (неденоминированных), еще 300 тысяч взял займы у Анатолия Малина и 300 тысяч у Горбачева. На вопрос прокурора, как он собирался гасить кредит, Втюрин поясняет: его зарплата позволяла ежемесячно выплачивать по тысяче, долг вернул, если бы продал свою квартиру площадью в 170 квадратных метров.

Напомним, 10 марта Верховный суд начал рассматривать «дело Втюрина». Из 16 обвиняемых — 12 за решеткой, еще четверым избрана иная мера пресечения: домашний арест, залог, подписка о невыезде. Как прозвучало из обвинения в суде: взятки за поставку нужного оборудования передавались в Минске и в Вильнюсе.

16 фигурантам вменены две статьи Уголовного кодекса — ст. 430 (Получение взятки) и ст. 431 (Дача взятки). Окончательная сумма взятки Андрея Втюрина составляет 192 тысяч долларов. А председатель правления ОАО «Белорусский межбанковский расчетный центр» Феликс Касперович и заместитель начальника главного управления информационных технологий Национального банка Андрей Подгорный обвиняются в получении взяток в общей сумме не менее 868 750 долларов.

Некоторым должностным лицам грозит до 15 лет лишения свободы.

Фигурантами громкого уголовного дела являются:

Феликс Касперович , председатель правления ОАО «Белорусский межбанковский расчетный центр», обвиняется в получении совместно с Подгорным взяток в общей сумме не менее 868 750 долларов;

, председатель правления ОАО «Белорусский межбанковский расчетный центр», обвиняется в получении совместно с Подгорным взяток в общей сумме не менее 868 750 долларов; Андрей Подгорный , заместитель начальника Главного управления информационных технологий Национального банка Республики Беларусь, обвиняется в получении совместно с Касперовичем взяток в общей сумме не менее 868 750 долларов;

, заместитель начальника Главного управления информационных технологий Национального банка Республики Беларусь, обвиняется в получении совместно с Касперовичем взяток в общей сумме не менее 868 750 долларов; Игорь Кудасов , начальник Главного управления платежной системы и цифровых технологий Национального банка Республики Беларусь, обвиняется в получении взяток в общей сумме не менее 30 000 долларов;

, начальник Главного управления платежной системы и цифровых технологий Национального банка Республики Беларусь, обвиняется в получении взяток в общей сумме не менее 30 000 долларов; Юрий Зданевич , директор Информационно-вычислительного центра Министерства финансов, обвиняется в получении взяток в общей сумме 82 500 долларов;

, директор Информационно-вычислительного центра Министерства финансов, обвиняется в получении взяток в общей сумме 82 500 долларов; Алексей Милованов , начальник управления информационной безопасности Департамента безопасности ОАО «АСБ «Беларусбанк», обвиняется в получении взятки в сумме 27 тысяч долларов;

, начальник управления информационной безопасности Департамента безопасности ОАО «АСБ «Беларусбанк», обвиняется в получении взятки в сумме 27 тысяч долларов; Андрей Втюрин , заместитель Государственного секретаря Совета безопасности Республики Беларусь, обвиняется в получении взяток в сумме не менее 190 000 долларов и в подстрекательстве к даче взятки;

, заместитель Государственного секретаря Совета безопасности Республики Беларусь, обвиняется в получении взяток в сумме не менее 190 000 долларов и в подстрекательстве к даче взятки; Сергей Сиводедов , генеральный директор «Белтелекома», обвиняется в получении взяток в сумме не менее 470 тысяч долларов и 15 000 евро;

, генеральный директор «Белтелекома», обвиняется в получении взяток в сумме не менее 470 тысяч долларов и 15 000 евро; Юрий Пономарев , исполнительный директор Банка БелВЭБ, обвиняется в получении взяток в общей сумме 13 тысяч долларов, а также выгоды имущественного характера на сумму 1 тысяча фунтов стерлингов;

, исполнительный директор Банка БелВЭБ, обвиняется в получении взяток в общей сумме 13 тысяч долларов, а также выгоды имущественного характера на сумму 1 тысяча фунтов стерлингов; Владимир Жилин , фактический руководитель «Мобильного сервиса» (Минск), обвиняется в даче взяток в общей сумме не менее 900 250 долларов;

, фактический руководитель «Мобильного сервиса» (Минск), обвиняется в даче взяток в общей сумме не менее 900 250 долларов; Сергей Покрышко , совладелец и один из фактических руководителей «Солидекс ПИ» и «Солидекс» (Минск), обвиняется в даче взяток в общей сумме не менее 195 тысяч долларов;

, совладелец и один из фактических руководителей «Солидекс ПИ» и «Солидекс» (Минск), обвиняется в даче взяток в общей сумме не менее 195 тысяч долларов; Михаил Пригара , представитель «АМТ-Груп Интернешнл» (Минск), обвиняется в даче взяток в общей сумме 285 тысяч долларов;

, представитель «АМТ-Груп Интернешнл» (Минск), обвиняется в даче взяток в общей сумме 285 тысяч долларов; Сергей Шарков , гражданин Латвии, совладелец «ДПА» (Минск), обвиняется в даче взяток в общей сумме не менее 53 тысяч долларов;

, гражданин Латвии, совладелец «ДПА» (Минск), обвиняется в даче взяток в общей сумме не менее 53 тысяч долларов; Александр Бровка , представитель «Мобильного сервиса» (Минск), обвиняется в даче взяток в общей сумме 13 тысяч долларов, а также предоставлении выгоды имущественного характера на сумму 1000 фунтов стерлингов;

, представитель «Мобильного сервиса» (Минск), обвиняется в даче взяток в общей сумме 13 тысяч долларов, а также предоставлении выгоды имущественного характера на сумму 1000 фунтов стерлингов; Виталий Горбачев , представитель компаний «Смартлабс» и «УГМК-Телеком», гражданин России, обвиняется в даче взяток в сумме не менее 190 тысяч долларов;

, представитель компаний «Смартлабс» и «УГМК-Телеком», гражданин России, обвиняется в даче взяток в сумме не менее 190 тысяч долларов; Владимир Казанцев , представитель компаний «Смартлабс» и «УГМК-Телеком», гражданин России, обвиняется в даче взяток в сумме не менее 190 тысяч долларов;

, представитель компаний «Смартлабс» и «УГМК-Телеком», гражданин России, обвиняется в даче взяток в сумме не менее 190 тысяч долларов; Владимир Томченко, директор «ТТ-Связьком» (Минск), обвиняется в даче взятки в сумме не менее 9 тысяч долларов.