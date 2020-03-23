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«Он поставил пакет. Мы не прятались, сидели открыто». Экс-глава Совбеза Втюрин рассказал, как брал взятки
23.03.2020 15:10 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Сегодня в суде по
Свое выступление бывший заместитель госсекретаря Совбеза начинает с обращения к суду. Говорит, будет оглашать должностные обязанности и, возможно, в этой части допрос следует закрыть. Судья напоминает: обвинение не закрытое, не под грифом «для служебного пользования». И Втюрин начинает читать заранее написанную речь. По его словам, должность заместителя госсекретаря Совбеза он занимал с сентября 2014 года по апрель 2019.
— Я также обязан был курировать и осуществлять координацию действий СК, МВД, МЧС, КГК, — перечисляет свои должностные обязанности обвиняемый Андрей Втюрин.
Как говорит Втюрин, однажды в Минск приехали Виталий Горбачев (тоже обвиняемый по делу) и Сергей Бахаев, все трое учились в Саратовском высшем военном училище. Вместе с ними был Анатолий Малин. Витрин вспоминает, что тогда Горбачев сказал, его интересы в Беларуси будет представлять «молодой и энергичный Малин».
— Точную дату не помню, я попросил у Горбачева одолжить мне денег, которые мне нужны были на строительство дома. На тот момент он не мог, но дал понять, что поможет, когда появятся. Я просил 300 тысяч долларов, — отмечает Втюрин. — (…) Моя ошибка в том, что мы не проговорили это с Горбачевым. Я для себя полагал: помощь будет в виде займа.
Чем конкретно занимался Малин в Минске, Втюрин уверяет, что уже не помнит, но тот действительно обращался к нему. Например, как-то Малин сказал, что у него есть интересное предложение для Департамента исполнения наказаний МВД.
— После этого я позвонил Дорошко (в то время начальник ДИН МВД — Прим. TUT.BY). Хочу отметить, и я, и Горбачев, и Дорошко Сергей Иванович закончили одно Саратовское училище. Сказал, что ко мне обратился друг по военному училищу с просьбой помочь, — говорит обвиняемый.
Его позиция такая: он не лоббировал ничьи интересы, никаких
Позже интересы Горбачева в Беларуси вместо Малина стал представлять Казанцев (также обвиняемый). Почти все встречи Втюрина и Казанцева проходили в кафе, договаривались через мессенджер Сигнал.
— Мы вышли из кафе, зашли в арку дома, Казанцев передал сверток, который я положил в карман. Думал, это деньги, их не пересчитывал, решил это деньги в рамках договоренности с Горбачевым. Позже пересчитал, около 9 тысяч долларов. Удивился такой сумме, раз это займ, должна быть ровная сумма, например, 10 тысяч долларов, — вспоминает Андрей Втюрин.
Он не согласен с тем, что подстрекал Казанцева дать взятку директору «Белтелекома» Сиводедову. Говорит, что не давал никаких указаний Сиводедову, ни о чем его не просил, не обсуждал с Казанцевым «материальное стимулирование».
Следующий раз к разговору дать денег в займы обвиняемый и Горбачев вернулись в Москве в августе 2018 года.
— Я попросил его подписать займ на 150 тысяч долларов, что Горбачев и сделал. (…) Когда он следующий раз приехал в Минск, встретились в Union Cafe. Мы не прятались, сидели открыто, Горбачев открыл рюкзак и положил деньги на стол, — так описывает взятку в феврале 2019 года Втюрин. — (…) 21 апреля мы снова встретились с Горбачевым в ресторане. Он достал пакет, сказал, что там 150 тысяч долларов. Мы не прятались и Горбачев открыто поставил пакет на стол. Я предложил подписать еще один займ на 100 тысяч долларов, Горбачев согласился.
Втюрин рассказал в суде, сколько денег планировал потратить на строительство дома
Во время допроса Втюрина звучит: при обыске у него дома и в кабинете нашли крупную сумму денег.
— Было изъято 210 400 долларов и 25 760 евро, — уточняет Андрей Втюрин. — Хочу отметить, дом я так и не построил, на участке находятся стройматериалы. Там коробка и крыша, ни окон, ни дверей нет. На строительство я использовал кредит «Беларусбанка», займы и личные средства. Я очень долго строю дом, с 2015 года, денежных средств не хватало. (…) Высокий суд, прошу разрешить возместить денежные средства, которые были изъяты во время обыска и, которые были признаны вещественном доказательством. Хочу отметить, 30 тысяч долларов, найденных в доме, и 25 тысяч евро были получены мной в качестве займа. Сразу после задержания я написал чистосердечное признание на имя президента и председателя КГБ.
Как звучит в суде, на строительство дома Втюрин взял кредит на 660 миллионов (неденоминированных), еще 300 тысяч взял займы у Анатолия Малина и 300 тысяч у Горбачева. На вопрос прокурора, как он собирался гасить кредит, Втюрин поясняет: его зарплата позволяла ежемесячно выплачивать по тысяче, долг вернул, если бы продал свою квартиру площадью в 170 квадратных метров.
Напомним, 10 марта Верховный суд
16 фигурантам вменены две статьи Уголовного кодекса — ст. 430 (Получение взятки) и ст. 431 (Дача взятки). Окончательная сумма взятки Андрея Втюрина составляет 192 тысяч долларов. А председатель правления ОАО «Белорусский межбанковский расчетный центр» Феликс Касперович и заместитель начальника главного управления информационных технологий Национального банка Андрей Подгорный обвиняются в получении взяток в общей сумме не менее 868 750 долларов.
Некоторым должностным лицам грозит до 15 лет лишения свободы.
Фигурантами громкого уголовного дела являются:
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«Он поставил пакет. Мы не прятались, сидели открыто». Экс-глава Совбеза Втюрин рассказал, как брал взятки
Сегодня в суде начали допрашивать заместителя госсекретаря Совбеза Андрея Втюрина. По версии следствия, в качестве взяток он получил 192 тысячи долларов. Втюрин и...
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