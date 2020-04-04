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Витебская "Фармация" перешла на круглосуточный режим работы
04.04.2020 11:00 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЧтобы полностью удовлетворить потребности жителей региона, витебская "Фармация" перешла на круглосуточный режим работы. В среднем в день только в государственной аптечной сети Витебской области распродают около 50 тысяч защитных масок. Поставки средств защиты ведут 16 предприятий Беллегпрома.
Елена Орлова, гендиректор РУП "Фармация": "Мы развозим средства индивидуальной защиты утром, в обед, вечером по мере поступления. В первую очередь в аптеки четвертой категории, которые расположены в организациях здравоохранения. Аптеки пятой категории, которые расположены в торговых центрах, магазинах. И, естественно, в крупные аптеки города Полоцка, Новополоцка".
Еще в марте "Фармация" сделала заявку на приобретение более миллиона шестисот тысяч масок. Внушительную партию уже отправили в аптеки области.
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Чтобы полностью удовлетворить потребности жителей региона, витебская "Фармация" перешла на круглосуточный режим работы. В среднем в день только в государственной...
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