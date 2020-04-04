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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Витебская "Фармация" перешла на круглосуточный режим работы Чтобы полностью удовлетворить потребности жителей региона, витебская "Фармация" перешла на круглосуточный режим работы. В среднем в день только в государственной...

Чтобы полностью удовлетворить потребности жителей региона, витебская "Фармация" перешла на круглосуточный режим работы. В среднем в день только в государственной аптечной сети Витебской области распродают около 50 тысяч защитных масок. Поставки средств защиты ведут 16 предприятий Беллегпрома.Еще в марте "Фармация" сделала заявку на приобретение более миллиона шестисот тысяч масок. Внушительную партию уже отправили в аптеки области.