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Витебская "Фармация" перешла на круглосуточный режим работы

04.04.2020 11:00 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Чтобы полностью удовлетворить потребности жителей региона, витебская "Фармация" перешла на круглосуточный режим работы. В среднем в день только в государственной аптечной сети Витебской области распродают около 50 тысяч защитных масок. Поставки средств защиты ведут 16 предприятий Беллегпрома.

Елена Орлова, гендиректор РУП "Фармация": "Мы развозим средства индивидуальной защиты утром, в обед, вечером по мере поступления. В первую очередь в аптеки четвертой категории, которые расположены в организациях здравоохранения. Аптеки пятой категории, которые расположены в торговых центрах, магазинах. И, естественно, в крупные аптеки города Полоцка, Новополоцка".

Еще в марте "Фармация" сделала заявку на приобретение более миллиона шестисот тысяч масок. Внушительную партию уже отправили в аптеки области.

 
 
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Чтобы полностью удовлетворить потребности жителей региона, витебская "Фармация" перешла на круглосуточный режим работы. В среднем в день только в государственной...
 
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