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Дни открытых дверей в университетах - в новом формате

13.04.2020 16:48 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В БНТУ 10 дней в прямом эфире на связи с абитуриентами и их родителями будут первый проректор, гендиректор Научно-технологического парка, а также деканы факультетов, студенты и выпускники альма-матер. Расписание трансляций - на сайте вуза. В последний день - 24 апреля - выступит ректор БНТУ, а также представители приемной комиссии, которые подробно расскажут о вступительной кампании.
Развивают в БНТУ и такое направление, как "Университет 3.0" - а это значит, что особое внимание уделяют цифровизации. Дополнительная дисциплина для всех студентов - информационные технологии.

 
 
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В БНТУ 10 дней в прямом эфире на связи с абитуриентами и их родителями будут первый проректор, гендиректор Научно-технологического парка, а также деканы...
 
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