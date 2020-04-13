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Дни открытых дверей в университетах - в новом формате
13.04.2020 16:48 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ БНТУ 10 дней в прямом эфире на связи с абитуриентами и их родителями будут первый проректор, гендиректор Научно-технологического парка, а также деканы факультетов, студенты и выпускники альма-матер. Расписание трансляций - на сайте вуза. В последний день - 24 апреля - выступит ректор БНТУ, а также представители приемной комиссии, которые подробно расскажут о вступительной кампании.
Развивают в БНТУ и такое направление, как "Университет 3.0" - а это значит, что особое внимание уделяют цифровизации. Дополнительная дисциплина для всех студентов - информационные технологии.
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В БНТУ 10 дней в прямом эфире на связи с абитуриентами и их родителями будут первый проректор, гендиректор Научно-технологического парка, а также деканы...
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