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Забор преткновения, или Как сильно способны разрастись соседские войны

14.04.2020 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Недавно в собкоровский пункт по Борисову позвонила Валентина Маркевич с жалобой на соседа, который вот уже семь лет все никак не определится с границами участка. И вроде бы суд был: участки разделили по закону. Но сосед снова идет в суд — теперь уже чтобы пролеты забора несколько раз в год снимали. Причина: для обслуживания козырька его дома. Борисовчанка негодует — почему они обязаны разрешать соседу топтать их участок.

— Нам с мужем уже под семьдесят. У него больное сердце, ноги отнимаются. Мы устали ходить по судам, в которые обращается наш сосед. Сколько можно, разобрались же с границами участков, почему он все никак не успокоится? Когда же это прекратится? — как крик души прозвучало в телефонной трубке.

Уже во дворе дома Валентина Владимировна и ее муж Василий Николаевич вводят в суть вопроса. Когда-то этот дом принадлежал одному хозяину. Спустя какое-то время дом он разделил между сыновьями. Соответственно, каждый мог распоряжаться своей частью как хотел: продавать, менять. Что они и сделали.

— Сюда переехали из Березинского района в 2004 году, — рассказывает Василий Николаевич. — Полдома осталось в наследство от моего отца. Если бы знал, что столько придется нервничать, никогда бы не переехал. Там у нас был прекрасный дом, с соседями дружили. Я работал в лесничестве, жена — воспитателем в детском саду. И когда она вышла на пенсию, решили переехать в город. Здесь проще: газовое отопление, водопровод в доме, магазин рядом, поликлиника хорошая. Рассчитывали на покой.

Несколько лет семья жила в мире с соседями, не смущало даже, что их участок гораздо меньше того, что за забором. Думали, хватит земли всем. Пока, как говорит Валентина Владимировна, не нашла коса на камень.

— Дело в том, что забор между нашими участками со временем пришел в негодность. И сосед придумал прибить его к нашему сараю, — сетует борисовчанка. — А когда муж решил снести старуюхозпостройку и поставить новую, сосед заявил: «От моего забора отсчитай метр!» Как так можно? Это же хамство чистой воды.

Василий Николаевич пробовал решить вопрос мирным путем: предлагал границы участков оставить те же, но все это оформить официально. По его словам, сосед не согласился. Тогда Маркевичи решили подать в суд и официально разделить границы участка. В 2013 году на руках у обоих владельцев дома было решение суда с вариантом, который предоставила областная судебно-техническая экспертиза: участок был разделен на две равные половины. Появился и участок общего пользования, который, к слову, также впоследствии стал камнем преткновения. Но об этом чуть позже.

— Обе стороны устроил вариант разделения, — вспоминает женщина. — Была потрачена уйма времени (два года судились), нервов, денег на то, чтобы прийти к этому. Он еще, к слову, подал встречный иск на раздел и домовладения, что также было выполнено, но за наш счет. Четыре года делали этот забор: то столбики соседу не нравятся, то штакетник. Сколько было из-за забора конфликтов, вызовов милиции… С таким трудом сделали эту ограду! А теперь, спустя семь лет, сосед подает на нас в суд. Оказывается, он не может обслуживать козырек своего дома — метра от дома до забора ему мало. Хочет, чтобы два раза в год мы убирали два пролета забора и давали ему возможность делать ремонт козырька. Что за бред? Он 20 лет ничего не ремонтировал. Почему мы должны разрешать кому-то топтать наш огород? Здесь каждый год сажаем овощи.

Постоянные ссоры привели к тому, что соседи стали воевать и за участок общего пользования. Один поставил там лестницу на чердак, приколотив ее намертво. Второй присыпал песком фундамент своего дома — чтобы зимой не промерзал.

— По суду эти четыре квадратных метра — место общего пользования, — уточняет Василий Николаевич. — Сосед может ставить сюда лестницу, чтобы залезть на чердак, а мы можем обслуживать свое здание (стена кладовки как раз на границе общей земли). Сосед в итоге лестницу наглухо прибил, а так нельзя — она должна убираться. Ну ладно, думаю. А когда я подсыпал фундамент песком, он взял и откопал мой песок.

Соседа в этот день дома не было. Чтобы услышать вторую сторону, корреспондент МЛЫН.BY решила принять участие в заседании суда — уже второго по данному делу. У соседа свое видение этой истории и своя правда. Он уверен, что Василий Николаевич должен предоставить ему свой участок для обслуживания козырька дома.

— На этом метре моя лестница не становится. И строительные леса не поставишь, — говорит судье сосед Маркевичей. — А как мне отремонтировать свой козырек на крыше? Поэтому нужно либо демонтировать забор, либо снимать пролеты два раза в год.

Опытный судья попытался усадить спорщиков за стол переговоров. Но конфликт уже не потушить. Да и сам Василий Николаевич не настроен мириться, и подает встречный иск: хочет, чтобы сосед убрал лестницу с общей территории.

На этом заседании уладить соседский спор не удалось — суд решил выехать на место и детально во всем разобраться. Смогут ли их рассудить на следующем заседании? Вопрос остался открытым.

— Я не понимаю, почему мы сегодня должны стоять по стойке смирно перед правосудием. Уплачено за техническую экспертизу, суд вынес решение. По варианту раздела не отступили ни на сантиметр, — говорит Валентина Владимировна. — Почему мы сегодня должны отвечать за чьи-то просчеты своим рублем и своим здоровьем? Я больше скажу: мы свою часть козырька покрасили с того же расстояния — в метр. Все получилось! Не могу понять, почему у соседа это вызывает сомнения. Может, он просто не пробовал?

Признайтесь: многие вспомнят аналогичные примеры из собственной жизни. Когда достаточно одной небольшой обиды — и разгорается война до последней нервной клетки. Зачастую разбираться в ситуации приходится третьим лицам: исполкомам, судам, милиции, депутатам… И почему-то думается, что это не последнее обращение в суд со стороны героев нашей истории. Так и хочется напомнить враждующим сторонам мудрые слова Льва Толстого: «В спорах забывается истина. Спор прекращает умнейший».

Соседей не выбирают

К сожалению, 90% людей недовольны своими соседями. Кто-то живет рядом с дебоширами, кто-то — с грязнулями, кого-то раздражают 4 кошки и 2 собаки сердобольной бабули, а кого-то — перфоратор неугомонного перфекциониста из квартиры номер шесть. Какими бы ни были причины соседских войн, разбираться во всем и призывать стороны к миру зачастую приходится милиционерам.

— По статистике, самая распространенная причина ссор между соседями — бесконечный ремонт под звуки электродрели, а также шумные гулянки — на долю таких нарушений приходится около 80% всех жалоб, — говорит официальный представитель Борисовского районного управления внутренних дел Яна Коржавина. — Соседи ругаются из-за недостатка парковочных мест во дворе, а кому-то не дают покоя соседские животные. Многие заблуждаются, когда думают, что в частном секторе никаких проблем с соседями нет. Хватает конфликтов и здесь. Большинство споров возникает по земельным вопросам — не так отрезан участок, нужно провести коммуникации по территории соседа, а он против. Порой такие войны ведутся из поколения в поколение.

Что же делать, когда между соседями нет понимания, а небольшие разногласия приводят к серьезным скандалам? За ответами мы обратились к жильцу частного сектора, а по совместительству психологу Анне Гракович:

— Прежде всего, совет тем, кто переезжает в новое жилье. Во избежание ссор и скандалов потрудитесь обойти и познакомиться хотя бы с самыми близкими соседями. Обменяйтесь телефонными номерами, предложите свою помощь, постарайтесь произвести приятное впечатление и войти в доверие. Как только контакт будет налажен, на вас уже не будут смотреть косо, станут прощать некий дискомфорт, будь то ремонт или ваша маленькая собачка. Советую всегда начинать с простого человеческого общения. Попытайтесь выявить причину недовольства с вашей или с другой стороны, подойти к вопросу конструктивно: повысить звукоизоляцию квартиры, убирать ежедневно за своим питомцем, делать ремонт лишь в положенное время, когда большинство соседей на работе. Обозначив проблему, можно попытаться найти решение, не доводя отношения с соседом до кровной войны.

Алёна Дроздовская, фото автора

https://www.mlyn.by

 
Теги: знакомства
 
 
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Пару часов работы с перфоратором или груда щебня у смежного участка — и бывшие хорошие знакомые становятся непримиримыми врагами. Более мудрым соседям рано или...
 
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