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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Как и для чего весной подкармливают пчел Как известно, в дикой природе пчелы вполне способны заботиться о себе самостоятельно, в том числе и запастись кормом. Но в условиях пасеки, где человек пользуется...

Как известно, в дикой природе пчелы вполне способны заботиться о себе самостоятельно, в том числе и запастись кормом. Но в условиях пасеки, где человек пользуется их запасами, весной, особенно холодной, пчелам нужна помощь. В нелетную погоду нужно обеспечить полезных насекомых кормом. Весной медосборщицам нужна энергия, а сладкий корм поможет им ее восполнить. Но делать это следует с умом, заранее рассчитав нужное количество ингредиентов.Когда сироп готов, приступаем к самому процессу кормления.По наблюдениям опытного пчеловода, пчелиные семьи, укрытые таким образом, развиваются на 2 недели быстрее, чем семьи, укрытые просто холстом.Обратите внимание, поверхность кормушки рифленая, что позволяет пчеле безопасно обедать, не утонуть в сиропе.И пчелкам можно пожелать приятного аппетита. Вам не понятно, как же пчелы добудут из закрытого пакета предложенное им угощение, на самом деле все проще простого.Итак, пропорция сахарного сиропа для весеннего прикорма пчел составляет 1:1. Такой корм хорошо усваивается и стимулирует яйцекладку у королевы улья. А чем больше кладка, тем в будущем больше рабочих пчел. А чем больше пчел, тем больше вкусного и полезного меда!