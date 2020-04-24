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Как и для чего весной подкармливают пчел
24.04.2020 22:20 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTКак известно, в дикой природе пчелы вполне способны заботиться о себе самостоятельно, в том числе и запастись кормом. Но в условиях пасеки, где человек пользуется их запасами, весной, особенно холодной, пчелам нужна помощь. В нелетную погоду нужно обеспечить полезных насекомых кормом. Весной медосборщицам нужна энергия, а сладкий корм поможет им ее восполнить. Но делать это следует с умом, заранее рассчитав нужное количество ингредиентов.
Дмитрий Рахматулин, руководитель лаборатории пчеловодства РУП "Институт плодоводства": "Пчеловод готовит сироп в пропорции 1:1. Одна часть сахара растворена в 1 л горячей воды. Одним из методов весенней стимуляции пчел при кормлении и борьбе с вредителями является добавление в сироп красного жгучего перца. На 1 л кипятка добавляем 2-3 г измельченного перца. Сутки настаиваем. 50 г настоя перца мы добавляем в литр сиропа".
Когда сироп готов, приступаем к самому процессу кормления.
Дмитрий Рахматулин, руководитель лаборатории пчеловодства РУП "Институт плодоводства": "Мы открываем пчелиную семью, снимаем утепление, боковые утепления, слегка приоткрываем гнездо. Все гнезда наших пчелиных семей после весеннего осмотра накрываются пленкой. Обыкновенной полиэтиленовой пленкой, причем плотность пленки не играет роли. Для чего? Пленка обеспечит эффект парника. Не поднимает влажность. А очень хорошо сохраняет тепло".
По наблюдениям опытного пчеловода, пчелиные семьи, укрытые таким образом, развиваются на 2 недели быстрее, чем семьи, укрытые просто холстом.
Дмитрий Рахматулин, руководитель лаборатории пчеловодства РУП "Институт плодоводства": "Открываем холстик, отодвигаем заставную доску и к крайней рамке ставим нашу кормушку, придвигая диафрагму назад. И заливаем сироп".
Обратите внимание, поверхность кормушки рифленая, что позволяет пчеле безопасно обедать, не утонуть в сиропе.
Дмитрий Рахматулин, руководитель лаборатории пчеловодства РУП "Институт плодоводства": "Есть еще один пчеловодный лайфхак, ему уже более 10 лет - это обыкновенный полиэтиленовый пакет. В полиэтиленовый пакет, можно в пакет из-под мусора, наливается сироп, удаляется весь воздух. Пакет плотно завязывается, не надо его прокалывать, ложится на верх рамок под холстик. Семья закрывается, устанавливается утепление".
И пчелкам можно пожелать приятного аппетита. Вам не понятно, как же пчелы добудут из закрытого пакета предложенное им угощение, на самом деле все проще простого.
Дмитрий Рахматулин, руководитель лаборатории пчеловодства РУП "Институт плодоводства": "Пчелы прогрызают маленькое микроскопическое отверстие в целлофане. В связи с тем, что там нет воздуха, создается вакуум и провисает капелька. Пчелы пьют эту капельку".
Итак, пропорция сахарного сиропа для весеннего прикорма пчел составляет 1:1. Такой корм хорошо усваивается и стимулирует яйцекладку у королевы улья. А чем больше кладка, тем в будущем больше рабочих пчел. А чем больше пчел, тем больше вкусного и полезного меда!
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Как известно, в дикой природе пчелы вполне способны заботиться о себе самостоятельно, в том числе и запастись кормом. Но в условиях пасеки, где человек пользуется...
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