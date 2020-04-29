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Белорусские санатории за рубежом намерены позже продолжить курсы оздоровления по путевкам

29.04.2020 — Новости Общества | Кобринский вестник  
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Источник материала: Кобринский вестник

Когда работа белорусских санаториев за рубежом будет возобновлена, граждане, которые не прошли полный курс оздоровления из-за закрытия границ, возможно, смогут вернуться в них на весь оставшийся период. Об этом сообщил директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадий Болбатовский сегодня во время стрима на YouTube-канале Национального пресс-центра, передает корреспондент БЕЛТА.

Белорусские санатории за рубежом намерены позже продолжить курсы оздоровления по путевкам
В условиях неопределенности возобновления работы белорусских здравниц за рубежом сейчас трудно сказать, смогут ли наши граждане, которые вынужденно приостановили лечение и оздоровление в них, пройти весь курс впоследствии. “Позиция санаториев и центра такова, что мы предоставим возможность людям реализовать до конца свое право на лечение и оздоровление, когда работа здравниц будет возобновлена. Исходя из такого критерия – по остаточному периоду путевки. Наверняка это будет 5 и более дней. Окончательное решение еще не принято. Но мы будем на стороне людей”, – заверил Геннадий Болбатовский

Напомним, за пределами республики функционируют пять белорусских здравниц: по одной в Латвии и Литве и три – на территории России. Белорусы, отдыхавшие в них, были вынуждены досрочно прекратить лечение. Их вывозили по мере закрытия границ.

БЕЛТА.

 
 
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Белорусские санатории за рубежом намерены позже продолжить курсы оздоровления по путевкам
 
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