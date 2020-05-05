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В Витебской области прошел этап международной акции "Во славу общей Победы"

05.05.2020 09:18 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В северном регионе страны прошел областной этап международной акции «Во славу общей Победы» на территории мемориала "Прорыв". Он хранит память о подвиге партизан в годы Великой Отечественной войны. Сюда со всей области доставили капсулы с землей, которая была взята с мест кровопролитных боев и братских захоронений. Символические горсти направили в столицу, где капсулы заложат в крипте храма-памятника в честь Всех Святых. Также в Минск отправилась капсула со Смоленской области - родины разведчика партизанского отряда Полоцко-Лепельской партизанской зоны Михаила Егорова, водрузившего знамя Победы над Рейхстагом.

Легендарный прорыв произошел в ночь с 4  на 5 мая 1944 года. Народные мстители предприняли отчаянную попытку прорвать вражеское окружение и тем самым спасли тысячи мирных жителей.

 
Теги: Минск
 
 
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В северном регионе страны прошел областной этап международной акции «Во славу общей Победы» на территории мемориала "Прорыв". Он хранит память о подвиге партизан в...
 
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