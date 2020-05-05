|
В Витебской области прошел этап международной акции "Во славу общей Победы"
05.05.2020 09:18 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ северном регионе страны прошел областной этап международной акции «Во славу общей Победы» на территории мемориала "Прорыв". Он хранит память о подвиге партизан в годы Великой Отечественной войны. Сюда со всей области доставили капсулы с землей, которая была взята с мест кровопролитных боев и братских захоронений. Символические горсти направили в столицу, где капсулы заложат в крипте храма-памятника в честь Всех Святых. Также в Минск отправилась капсула со Смоленской области - родины разведчика партизанского отряда Полоцко-Лепельской партизанской зоны Михаила Егорова, водрузившего знамя Победы над Рейхстагом.
Легендарный прорыв произошел в ночь с 4 на 5 мая 1944 года. Народные мстители предприняли отчаянную попытку прорвать вражеское окружение и тем самым спасли тысячи мирных жителей.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В северном регионе страны прошел областной этап международной акции «Во славу общей Победы» на территории мемориала "Прорыв". Он хранит память о подвиге партизан в...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)