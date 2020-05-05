Для посетителей после реконструкции открылся парк имени Янки Купалы

Источник материала: Единство

— Остались последние штрихи: выставить пару мачт освещения, установить ограждения, но для приятного времяпрепровождения все готово. Жители и гости столицы могут наслаждаться красотами природы в самом центре Минска. Все пешеходные зоны, лавочки, фонтан, клумбы – в полном распоряжении, — пояснил он.

Один из сюрпризов — новый современный фонтан, который устанавливается на водной глади Свислочи и обещает стать поистине грандиозным зрелищем.

— Не хочу заранее раскрывать все секреты, но это настоящая новинка. В Минске еще такого не было. Надеюсь, он станет излюбленным местом для отдыха. Сейчас монтаж фонтана на завершающей стадии. К 3 июля он полноценно будет функционировать, — поделился В. Передня.

Реконструкция длилась около шести месяцев. Помимо установки нового фонтана, обновили плиточное покрытие, фонари и лавочки, высадили зеленые насаждения. Старый фонтан, памятник и скульптуры были в хорошем состоянии и ремонта не потребовали.

— При реконструкции придерживались прежнего архитектурного стиля, который уже давно стал классикой. Поэтому, чтобы сохранить историко-культурную ценность парка, обновленные элементы выполнены в традиционном, привычном глазу минчан виде, — рассказал представитель администрации.

Все работы планируется завершить ко Дню Независимости.