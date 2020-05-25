Азбука безопасной дороги

Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)





Сотрудниками ОГАИ Дубровенского РОВД совместно с корреспондентами районной газеты «Дняпроўская праўда» проведено профилактическое мероприятие «Азбука дорожного движения».

В рамках проведения мероприятия инспекторы дорожного движения напомнили водителям и пешеходам о правилах безопасного поведения на дороге, правилах перевозки детей-пассажиров, необходимости использования световозвращающих элементов в темное время суток. Особое внимание уделялось поведению на дорогах велосипедистов, разъяснялись требования ПДД по возрастным ограничениям управления велосипедом и мопедом. Участникам акции были розданы листовки и буклеты с памятками о соблюдении ПДД.

Инспекторами ОГАИ в ходе проведения профилактического мероприятия были выявлены нарушения со стороны водителей транспортных средств, которые не желали пропускать пешеходов на нерегулируемых пешеходных переходах. Вместе с тем были выявлены случаи нарушения пешеходами правил пересечения проезжей части. В очередной раз сотрудники ГАИ призывают жителей Дубровенского района быть предельно внимательными на дорогах, соблюдать правила и быть взаимно вежливыми.

Елена КОРСАКОВА