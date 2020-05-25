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Азбука безопасной дороги

25.05.2020 — Новости Общества | Днепровская правда (Дуюровно)  
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Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)

Азбука безопасной дороги

Сотрудниками ОГАИ Дубровенского РОВД совместно с корреспондентами районной газеты «Дняпроўская праўда» проведено профилактическое мероприятие «Азбука дорожного движения».
В рамках проведения мероприятия  инспекторы дорожного движения напомнили  водителям и пешеходам о правилах безопасного поведения на дороге, правилах перевозки детей-пассажиров, необходимости использования световозвращающих элементов в темное время суток. Особое внимание уделялось поведению на дорогах велосипедистов, разъяснялись требования ПДД по возрастным ограничениям управления велосипедом и мопедом. Участникам акции были розданы листовки и буклеты с памятками о соблюдении ПДД.
Инспекторами ОГАИ в ходе проведения профилактического мероприятия были выявлены нарушения со стороны водителей транспортных средств, которые не желали пропускать пешеходов на нерегулируемых пешеходных переходах. Вместе с тем были выявлены случаи нарушения пешеходами правил пересечения проезжей части. В очередной раз сотрудники ГАИ призывают жителей Дубровенского района быть предельно внимательными на дорогах, соблюдать правила и быть взаимно вежливыми.
Елена КОРСАКОВА

 
 
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Сотрудниками ОГАИ Дубровенского РОВД совместно с корреспондентами районной газеты «Дняпроўская праўда» проведено профилактическое мероприятие «Азбука...
 
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